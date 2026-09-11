David Bowie - David Bowie (Space Oddity) (0825646287390) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 98596
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Bowie - David Bowie (Space Oddity) (0825646287390) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Space Oddity
|A2
|Unwashed And Somewhat Slightly Dazed
|A3
|Letter To Hermione
|A4
|Cygnet Committee
|B1
|Janine
|B2
|An Occasional Dream
|B3
|The Wild Eyed Boy From Freecloud
|B4
|God Knows I'm Good
|B5
|Memory Of A Free Festival
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Space Oddity
|A2
|Unwashed And Somewhat Slightly Dazed
|A3
|Letter To Hermione
|A4
|Cygnet Committee
|B1
|Janine
|B2
|An Occasional Dream
|B3
|The Wild Eyed Boy From Freecloud
|B4
|God Knows I'm Good
|B5
|Memory Of A Free Festival
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
David Bowie - David Bowie (Space Oddity) (0825646287390) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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