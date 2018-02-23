David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.02.2018
Исполнитель
Dawid Bowie
Альбом (сингл)
LODGER
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
В наличии
Код товара: 165434
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 970 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BOWIE, DAVID
Коллекция BOWIE, DAVID
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитDavid Bowie - ChangesOneBowie (0190295994082) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитDavid Bowie - David Bowie (Space Oddity) (0825646287390) винилов...
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитDavid Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитDavid Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825...
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитDavid Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spider...
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитDavid Bowie - ChangesTwoBowie (0190295740542) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитDavid Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитDavid Bowie - Low (0190295842918) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295842673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.02.2018
Исполнитель
Dawid Bowie
Альбом (сингл)
LODGER
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Fantastic Voyage
|2:55
|A2
|African Night Flight
|2:54
|A3
|Move On
|3:16
|A4
|Yassassin
|4:10
|A5
|Red Sails
|3:43
|B1
|D.J.
|3:59
|B2
|Look Back In Anger
|3:08
|B3
|Boys Keep Swinging
|3:17
|B4
|Repetition
|2:59
|B5
|Red Money
|4:17
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитSindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510...
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитFleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитМумий Тролль - Шамора Ч.2 (4680068805425) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитKovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитLed Zeppelin - Led Zeppelin III (0081227965761) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитLinkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитMuse - Origin Of Symmetry (0825646909452) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитSade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитSt. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитDepeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитRoger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) ...
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитJimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая п...
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295842673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.02.2018
Исполнитель
Dawid Bowie
Альбом (сингл)
LODGER
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Fantastic Voyage
|2:55
|A2
|African Night Flight
|2:54
|A3
|Move On
|3:16
|A4
|Yassassin
|4:10
|A5
|Red Sails
|3:43
|B1
|D.J.
|3:59
|B2
|Look Back In Anger
|3:08
|B3
|Boys Keep Swinging
|3:17
|B4
|Repetition
|2:59
|B5
|Red Money
|4:17
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка – стоимость товара 3970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре David Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка