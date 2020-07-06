David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
HUNKY DORY
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб.
В наличии
Код товара: 98597
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 650 руб.
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0825646289448]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
HUNKY DORY
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Changes, Oh! You Pretty Things, Eight Line Poem, Life On Mars?, Kooks, Quicksand, Fill Your Heart, Andy Warhol, Song For Bob Dylan, Queen Bitch, The Bewlay Brothers
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Changes
|2:32
|Oh! You Pretty Things/Eight Line Poem
|(6:04)
|A2
|Oh! You Pretty Things
|A3
|Eight Line Poem
|A4
|Life On Mars?
|3:45
|A5
|Kooks
|2:45
|A6
|Quicksand
|5:03
|Fill Your Heart/Andy Warhol
|(7:02)
|B1
|Fill Your Heart
|B2
|Andy Warhol
|B3
|Song For Bob Dylan
|4:10
|B4
|Queen Bitch
|3:14
|B5
|The Bewlay Brothers
|5:21
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0825646289448]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
HUNKY DORY
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Changes, Oh! You Pretty Things, Eight Line Poem, Life On Mars?, Kooks, Quicksand, Fill Your Heart, Andy Warhol, Song For Bob Dylan, Queen Bitch, The Bewlay Brothers
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Changes
|2:32
|Oh! You Pretty Things/Eight Line Poem
|(6:04)
|A2
|Oh! You Pretty Things
|A3
|Eight Line Poem
|A4
|Life On Mars?
|3:45
|A5
|Kooks
|2:45
|A6
|Quicksand
|5:03
|Fill Your Heart/Andy Warhol
|(7:02)
|B1
|Fill Your Heart
|B2
|Andy Warhol
|B3
|Song For Bob Dylan
|4:10
|B4
|Queen Bitch
|3:14
|B5
|The Bewlay Brothers
|5:21
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Из раннего Боуи брать обязательно.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Рекомендую покупать виниловые пластинки в KotoFoto. Неплохой ассортимент, конкурентные цены, есть акции и скидки. В данном случае сработал промокод на покупку трёх пластинок. Всё пришло в лучшем виде, причём, на 8 дней раньше установленного срока. Хотя, наверное, это не совсем плюс, потому что пластинки планировались как подарок, хотелось бы по срокам более точного понимания. Но это уже мелочи.
David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка – стоимость товара 4650 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре David Bowie - Hunky Dory (0825646289448) виниловая пластинка
Достоинства:
Из раннего Боуи брать обязательно.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Рекомендую покупать виниловые пластинки в KotoFoto. Неплохой ассортимент, конкурентные цены, есть акции и скидки. В данном случае сработал промокод на покупку трёх пластинок. Всё пришло в лучшем виде, причём, на 8 дней раньше установленного срока. Хотя, наверное, это не совсем плюс, потому что пластинки планировались как подарок, хотелось бы по срокам более точного понимания. Но это уже мелочи.