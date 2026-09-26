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Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (8713748982102) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (8713748982102) виниловая пластинка

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Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (8713748982102) виниловая пластинка - фото 1
Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (8713748982102) виниловая пластинка - фото 2
Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (8713748982102) виниловая пластинка - фото 3
Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (8713748982102) виниловая пластинка - фото 4
Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (8713748982102) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1968
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Peter Greens Fleetwood Mac
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (8713748982102) виниловая пластинка - фото 1
  • Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (8713748982102) виниловая пластинка - фото 2
  • Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (8713748982102) виниловая пластинка - фото 3
  • Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (8713748982102) виниловая пластинка - фото 4
  • Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (8713748982102) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632714
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (8713748982102) виниловая пластинка
4 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music Entertainment Inc., Концерн Группа Союз
Barcode
[8713748982102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1968
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Peter Greens Fleetwood Mac
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (8713748982102) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом 1968 года группы Fleetwood Mac. Пластинка исполнена в стиле классического чикагского блюза. Все песни были записаны при участии основателей коллектива - Мика Флитвуда (ударные) и Джона Макви (бас-гитара). Они единственные члены команды, которые играют в группе с момента её основания и по сегодняшний день. На тот момент в составе были ещё Питер Грин (вокал, гитара, губная гармоника), Джереми Спенсер (слайд-гитара, фортепиано) и Боб Браннинг (бас-гитара в треке Long Grey Mare). Лимитированное переиздание на 180-гр чёрном аудиофильском виниле.

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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music Entertainment Inc., Концерн Группа Союз
Barcode
[8713748982102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1968
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Peter Greens Fleetwood Mac
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Дебютный студийный альбом 1968 года группы Fleetwood Mac. Пластинка исполнена в стиле классического чикагского блюза. Все песни были записаны при участии основателей коллектива - Мика Флитвуда (ударные) и Джона Макви (бас-гитара). Они единственные члены команды, которые играют в группе с момента её основания и по сегодняшний день. На тот момент в составе были ещё Питер Грин (вокал, гитара, губная гармоника), Джереми Спенсер (слайд-гитара, фортепиано) и Боб Браннинг (бас-гитара в треке Long Grey Mare). Лимитированное переиздание на 180-гр чёрном аудиофильском виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (8713748982102) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4420 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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