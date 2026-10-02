Joe Dassin - Eternel (coloured) (0889854058418) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
ETERNEL…
Жанр
Шансон
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб.
В наличии
Код товара: 184842
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4 200 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854058418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
ETERNEL…
Жанр
Шансон
Трек-лист
Depuis l'annee derniere, Salut les amoureux (City of New Orleans), L'Ete Indien, La fleur aux dents, L'Amerique (Yellow River), Les Champs-Elysees, Et si tu n'existais pas, Le petit pain au chocolat, Les Dalton, La complainte de l'heure de pointe (A velo dans Paris), Le chemin de papa, Marie-Jeanne (Ode to Billie Joe), Guantanamera, Cecilia, Siffler sur la colline, Ca va pas changer le monde, A toi, Si tu t'appelles melancolie, Bip bip, La bande a bonnot, L'equipe a jojo, Le dernier slow (Blu),
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joe Dassin - Eternel (coloured) (0889854058418) виниловая пластинка
Track List
Side A:
|A-1
|Depuis L'annee Derniere (Inedit)
|3:17
|A-2
|Salut Les Amoureux
|4:03
|A-3
|L'ete Indien
|4:32
|A-4
|La Fleur Aux Dents
|2:11
|A-5
|L'Amerique
|2:27
|A-6
|Les Champs-Elysees
|2:40
Side B:
|B-1
|Et Si Tu N'existais Pas
|3:29
|B-2
|Le Petit Pain Au Chocolat
|3:28
|B-3
|Les Dalton
|2:40
|B-4
|La Complainte De L'heure De Pointe (A Velo Dans Paris)
|1:53
|B-5
|Le Chemin De Papa
|2:30
|B-6
|Marie-Jeanne
|4:15
Side C:
|C-1
|Guantanamera
|2:54
|C-2
|Cecilia
|4:00
|C-3
|Siffler Sur La Colline
|2:38
|C-4
|Ca Va Pas Changer Le Monde
|3:04
|C-5
|A Toi
|2:52
|C-6
|Si Tu M'appelles Melancolie
|3:17
Side D:
|D-1
|Bip Bip
|2:14
|D-2
|La Bande A Bonnot
|2:53
|D-3
|L'equipe A Jojo
|2:11
|D-4
|Le Dernier Slow
|3:34
|D-5
|Trois Caravelles (Inedit)
|3:04
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон, Limited Edition
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854058418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
ETERNEL…
Жанр
Шансон
Трек-лист
Depuis l'annee derniere, Salut les amoureux (City of New Orleans), L'Ete Indien, La fleur aux dents, L'Amerique (Yellow River), Les Champs-Elysees, Et si tu n'existais pas, Le petit pain au chocolat, Les Dalton, La complainte de l'heure de pointe (A velo dans Paris), Le chemin de papa, Marie-Jeanne (Ode to Billie Joe), Guantanamera, Cecilia, Siffler sur la colline, Ca va pas changer le monde, A toi, Si tu t'appelles melancolie, Bip bip, La bande a bonnot, L'equipe a jojo, Le dernier slow (Blu),
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
Side A:
|A-1
|Depuis L'annee Derniere (Inedit)
|3:17
|A-2
|Salut Les Amoureux
|4:03
|A-3
|L'ete Indien
|4:32
|A-4
|La Fleur Aux Dents
|2:11
|A-5
|L'Amerique
|2:27
|A-6
|Les Champs-Elysees
|2:40
Side B:
|B-1
|Et Si Tu N'existais Pas
|3:29
|B-2
|Le Petit Pain Au Chocolat
|3:28
|B-3
|Les Dalton
|2:40
|B-4
|La Complainte De L'heure De Pointe (A Velo Dans Paris)
|1:53
|B-5
|Le Chemin De Papa
|2:30
|B-6
|Marie-Jeanne
|4:15
Side C:
|C-1
|Guantanamera
|2:54
|C-2
|Cecilia
|4:00
|C-3
|Siffler Sur La Colline
|2:38
|C-4
|Ca Va Pas Changer Le Monde
|3:04
|C-5
|A Toi
|2:52
|C-6
|Si Tu M'appelles Melancolie
|3:17
Side D:
|D-1
|Bip Bip
|2:14
|D-2
|La Bande A Bonnot
|2:53
|D-3
|L'equipe A Jojo
|2:11
|D-4
|Le Dernier Slow
|3:34
|D-5
|Trois Caravelles (Inedit)
|3:04
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон, Limited Edition
Joe Dassin - Eternel (coloured) (0889854058418) виниловая пластинка - стоимость товара 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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