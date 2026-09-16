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Velvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Velvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) виниловая пластинка

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Velvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) виниловая пластинка - фото 1
Velvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) виниловая пластинка - фото 2
Velvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) виниловая пластинка - фото 3
Velvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) виниловая пластинка - фото 4
Velvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) виниловая пластинка - фото 5
Velvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Velvet Revolver
Альбом (сингл)
Contraband
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Velvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) виниловая пластинка - фото 1
  • Velvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) виниловая пластинка - фото 2
  • Velvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) виниловая пластинка - фото 3
  • Velvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) виниловая пластинка - фото 4
  • Velvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) виниловая пластинка - фото 5
  • Velvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708174
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Velvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588970214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Velvet Revolver
Альбом (сингл)
Contraband
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
A1 Sucker Train Blues 4:27 A2 Do It For The Kids 3:55 A3 Big Machine 4:25 A4 Illegal i Song 4:17 A5 Spectacle 3:41 B1 Fall To Pieces 4:30 B2 Headspace 3:42 B3 Superhuman 4:15 B4 Set Me Free 4:07 B5 You Got No Right 5:35 C1 Slither 4:08 C2 Dirty Little Thing 3:57 C3 Loving The Alien 5:50 C4 Fall To Pieces (Acoustic) 4:11 C5 Bodies 3:22 D1 Surrender 4:28 D2 No More No More 5:39 D3 Negative Creep 4:18 D4 Money 7:38
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Velvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) виниловая пластинка

Velvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) виниловая пластинка



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Velvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588970214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Velvet Revolver
Альбом (сингл)
Contraband
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
A1 Sucker Train Blues 4:27 A2 Do It For The Kids 3:55 A3 Big Machine 4:25 A4 Illegal i Song 4:17 A5 Spectacle 3:41 B1 Fall To Pieces 4:30 B2 Headspace 3:42 B3 Superhuman 4:15 B4 Set Me Free 4:07 B5 You Got No Right 5:35 C1 Slither 4:08 C2 Dirty Little Thing 3:57 C3 Loving The Alien 5:50 C4 Fall To Pieces (Acoustic) 4:11 C5 Bodies 3:22 D1 Surrender 4:28 D2 No More No More 5:39 D3 Negative Creep 4:18 D4 Money 7:38
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Япония
Описание
Velvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) виниловая пластинка


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Velvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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