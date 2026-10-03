The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Stooges
Альбом (сингл)
FUN HOUSE
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб.
В наличии
Код товара: 99515
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 200 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция STOOGES, THE
Коллекция STOOGES, THE
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитThe Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 670 руб.1168 руб. в СплитThe Stooges - The Stooges (coloured) (0081227943141) виниловая п...
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227323813
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Stooges
Альбом (сингл)
FUN HOUSE
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Down On The Street
|3:42
|A2
|Loose
|3:33
|A3
|T.V. Eye
|4:17
|A4
|Dirt
|7:00
|B1
|1970
|5:15
|B2
|Fun House
|7:46
|B3
|L.A. Blues
|4:55
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 990 руб. 5 500 руб.998 руб. в СплитBlack Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) винилова...
-
В наличииЦена 3 990 руб. 6 900 руб.998 руб. в СплитQueen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитАлександр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитBob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитКристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (460332037...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитТехнология - Лучшие Песни Gatefold) (4603320377881) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитПахом И Прохор - Велопрогулка В Лесу Blue Vinyl) (4680068805661)...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитПахом И Прохор - Велопрогулка в лесу (Pink) (4610297803763) вини...
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитGreen Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 080 руб. 4 693 руб.1020 руб. в СплитDeep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) винило...
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитThe Doors - Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537)...
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитBob Dylan - Tempest (0887254576013) виниловая пластинка
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227323813
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Stooges
Альбом (сингл)
FUN HOUSE
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Down On The Street
|3:42
|A2
|Loose
|3:33
|A3
|T.V. Eye
|4:17
|A4
|Dirt
|7:00
|B1
|1970
|5:15
|B2
|Fun House
|7:46
|B3
|L.A. Blues
|4:55
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка - по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка