65daysofstatic - Wild Light (coloured) (0196588164613) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
65DAYSOFSTATIC
Альбом (сингл)
Wild Light
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб.
В наличии
Код товара: 748405
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4 150 руб.
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588164613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
65DAYSOFSTATIC
Альбом (сингл)
Wild Light
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Heat Death Infinity Splitter, Prisms, The Undertow, Blackspots, Sleepwalk City, Taipei, Unmake the Wild Light, Safe Passage
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара 65daysofstatic - Wild Light (coloured) (0196588164613) виниловая пластинка
Wild Light — пятый студийный альбом группы 65daysofstatic, выпущенный первоначально в 2013 году. Лимитированное издание на цветном 180 г виниле 65daysofstatic — пост-рок группа из Шеффилда, Англия. Группа, образованная в 2001 году, состоит из инструменталистов Пола Волински, Джо Шрусбери, Роба Джонса и Саймона Райта. Шестой студийный альбом группы, первоначально выпущенный в 2013 году, был описан изданием The Quietus как "исследование и выражение звуковой свободы" и с тех пор стал любимым среди поклонников.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588164613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
65DAYSOFSTATIC
Альбом (сингл)
Wild Light
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Heat Death Infinity Splitter, Prisms, The Undertow, Blackspots, Sleepwalk City, Taipei, Unmake the Wild Light, Safe Passage
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Wild Light — пятый студийный альбом группы 65daysofstatic, выпущенный первоначально в 2013 году. Лимитированное издание на цветном 180 г виниле 65daysofstatic — пост-рок группа из Шеффилда, Англия. Группа, образованная в 2001 году, состоит из инструменталистов Пола Волински, Джо Шрусбери, Роба Джонса и Саймона Райта. Шестой студийный альбом группы, первоначально выпущенный в 2013 году, был описан изданием The Quietus как "исследование и выражение звуковой свободы" и с тех пор стал любимым среди поклонников.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
65daysofstatic - Wild Light (coloured) (0196588164613) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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