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The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка

2 Отзывы
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The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка - фото 1
The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка - фото 2
The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка - фото 3
The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка - фото 4
The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка - фото 5
The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка - фото 6
The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка - фото 7
The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка - фото 8
The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка - фото 9
The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.02.2017
Исполнитель
Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
I, ROBOT
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка - фото 1
  • The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка - фото 2
  • The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка - фото 3
  • The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка - фото 4
  • The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка - фото 5
  • The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка - фото 6
  • The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка - фото 7
  • The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка - фото 8
  • The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка - фото 9
  • The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 020 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 103562
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка
4 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция ALAN PARSONS PROJECT, THE
filter_none Товар входит в коллекцию ALAN PARSONS PROJECT, THE

Коллекция ALAN PARSONS PROJECT, THE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.02.2017
Исполнитель
Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
I, ROBOT
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка

Track List

A1I Robot6:06
A2I Wouldn't Want To Be Like You3:19
A3Some Other Time4:05
A4Breakdown3:50
A5Don't Let It Show4:21
B1The Voice5:21
B2Nucleus3:35
B3Day After Day (The Show Must Go On)3:43
B4Total Eclipse3:05
B5Genesis CH.1. V.323:37



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка

13.10.2024
Елена

Достоинства:
Пластинка первоначально вышла в 1977 году . Это переиздание 2016 года . Пластинка выпущена в разворотом конверте с сохранением оригинального оформления в Евросоюзе . Качество записи на высоком уровне .

Недостатки:
Таких нет .

Комментарий:
Когда слышу имя Alan Parsons , у меня возникает ассоциация именно с этой пластинкой . В конце 70-х мы заслушивались ею. Однозначно рекомендую к преобретению .
16.09.2021
Алексей

Достоинства:
Отменная музыка, высокое качество записи.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Лучшая пластинка этой группы, музыка великолепная, качество записи на высоком уровне. Знакомство можно начинать с этого альбома.
Рекомендую в личную коллекцию



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.02.2017
Исполнитель
Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
I, ROBOT
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание

Track List

A1I Robot6:06
A2I Wouldn't Want To Be Like You3:19
A3Some Other Time4:05
A4Breakdown3:50
A5Don't Let It Show4:21
B1The Voice5:21
B2Nucleus3:35
B3Day After Day (The Show Must Go On)3:43
B4Total Eclipse3:05
B5Genesis CH.1. V.323:37


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
13.10.2024
Елена

Достоинства:
Пластинка первоначально вышла в 1977 году . Это переиздание 2016 года . Пластинка выпущена в разворотом конверте с сохранением оригинального оформления в Евросоюзе . Качество записи на высоком уровне .

Недостатки:
Таких нет .

Комментарий:
Когда слышу имя Alan Parsons , у меня возникает ассоциация именно с этой пластинкой . В конце 70-х мы заслушивались ею. Однозначно рекомендую к преобретению .
16.09.2021
Алексей

Достоинства:
Отменная музыка, высокое качество записи.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Лучшая пластинка этой группы, музыка великолепная, качество записи на высоком уровне. Знакомство можно начинать с этого альбома.
Рекомендую в личную коллекцию


Купить The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка - по цене 4020 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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