The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.02.2017
Исполнитель
Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
I, ROBOT
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 020 руб.
В наличии
Код товара: 103562
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4 020 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.02.2017
Исполнитель
Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
I, ROBOT
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка
Track List
|A1
|I Robot
|6:06
|A2
|I Wouldn't Want To Be Like You
|3:19
|A3
|Some Other Time
|4:05
|A4
|Breakdown
|3:50
|A5
|Don't Let It Show
|4:21
|B1
|The Voice
|5:21
|B2
|Nucleus
|3:35
|B3
|Day After Day (The Show Must Go On)
|3:43
|B4
|Total Eclipse
|3:05
|B5
|Genesis CH.1. V.32
|3:37
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.02.2017
Исполнитель
Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
I, ROBOT
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Track List
|A1
|I Robot
|6:06
|A2
|I Wouldn't Want To Be Like You
|3:19
|A3
|Some Other Time
|4:05
|A4
|Breakdown
|3:50
|A5
|Don't Let It Show
|4:21
|B1
|The Voice
|5:21
|B2
|Nucleus
|3:35
|B3
|Day After Day (The Show Must Go On)
|3:43
|B4
|Total Eclipse
|3:05
|B5
|Genesis CH.1. V.32
|3:37
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Достоинства:
Пластинка первоначально вышла в 1977 году . Это переиздание 2016 года . Пластинка выпущена в разворотом конверте с сохранением оригинального оформления в Евросоюзе . Качество записи на высоком уровне .
Недостатки:
Таких нет .
Комментарий:
Когда слышу имя Alan Parsons , у меня возникает ассоциация именно с этой пластинкой . В конце 70-х мы заслушивались ею. Однозначно рекомендую к преобретению .
Достоинства:
Отменная музыка, высокое качество записи.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Лучшая пластинка этой группы, музыка великолепная, качество записи на высоком уровне. Знакомство можно начинать с этого альбома.
Рекомендую в личную коллекцию
Купить The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка - по цене 4020 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Alan Parsons Project - I Robot (0889853754113) виниловая пластинка
Достоинства:
Пластинка первоначально вышла в 1977 году . Это переиздание 2016 года . Пластинка выпущена в разворотом конверте с сохранением оригинального оформления в Евросоюзе . Качество записи на высоком уровне .
Недостатки:
Таких нет .
Комментарий:
Когда слышу имя Alan Parsons , у меня возникает ассоциация именно с этой пластинкой . В конце 70-х мы заслушивались ею. Однозначно рекомендую к преобретению .
Достоинства:
Отменная музыка, высокое качество записи.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Лучшая пластинка этой группы, музыка великолепная, качество записи на высоком уровне. Знакомство можно начинать с этого альбома.
Рекомендую в личную коллекцию