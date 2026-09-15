Sheila - Little Darlin (0190296717642) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1981
Исполнитель
SHEILA
Альбом (сингл)
Little Darlin
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 820 руб.
В наличии
Код товара: 647474
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 820 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296717642]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1981
Исполнитель
SHEILA
Альбом (сингл)
Little Darlin
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Little Darlin, Its Only Make Believe, Stranded, Im Still Believin, Put It In Writing, Waiting For The Night, Runner, Nothing Less Than Love, Saturday Night, Little Darlin, Its Only Make Believe, Stranded, Im Still Believin, Put It In Writing, Waiting For The Night, Runner, Nothing Less Than Love, Saturday Night, Prisoner, Little Darlin’ (Club Version), Runner (Club Version), Prisoner (2021 Remaster), Its Only Make Believe (Monsieur Willy & Sami Dee 2021 Nu Disco Remix), Its Only Make Believe (Mo
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sheila - Little Darlin (0190296717642) виниловая пластинка
Ремастированное и расширенное переиздание на виниле альбома Little Darlin 1981 года, знаменитой французской певицы Шейлы.. Спродюсированный легендарным Китом Олсеном (Fleetwood Mac, Пэт Бенатар, Foreigner), Little Darlin был записан в Лос-Анджелесе в 1981 году, запечатлев теплый гедонизм, царивший в то время в Городе ангелов. Он содержит любимые фанатами песни, в том числе Little Darlin, Put it in Writing, Its Only Make Believe, Stranded, Nothing Less Than Love и Runner. Это издание на тройном виниле включает 4-страничный буклет с памятными вещами. На внутренних конвертах нанесены альтернативные фотографии. Издание также содержит ряд альтернативных версий и ранее неиздававшихся ремиксов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 630 руб.908 руб. в СплитIowa - Лучшие Песни (pink) (4603320377508) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитThe Killers - Pressure Machine (0602438291755) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитLeonard Cohen - Recent Songs (0889854352813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитSimon, Paul, Graceland (0889854224011) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитJoe Dassin - La Fleur Aux Dents (0190758041810) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитJoe Dassin - Les Deux Mondes De Joe Dassin (0190758041612) винил...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитPaul Simon - In The Blue Light (0190758414515) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитThe White Stripes - The White Stripes (0194398423319) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитRamones - Subterranean Jungle (Lp, 40Th Ann.Ed.,Violet) (0603497...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитBlack Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитRod Stewart With Jools Holland - Swing Fever (5054197801723) вин...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитThe Carpenters - Passage (0602557404982) виниловая пластинка
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296717642]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1981
Исполнитель
SHEILA
Альбом (сингл)
Little Darlin
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Little Darlin, Its Only Make Believe, Stranded, Im Still Believin, Put It In Writing, Waiting For The Night, Runner, Nothing Less Than Love, Saturday Night, Little Darlin, Its Only Make Believe, Stranded, Im Still Believin, Put It In Writing, Waiting For The Night, Runner, Nothing Less Than Love, Saturday Night, Prisoner, Little Darlin’ (Club Version), Runner (Club Version), Prisoner (2021 Remaster), Its Only Make Believe (Monsieur Willy & Sami Dee 2021 Nu Disco Remix), Its Only Make Believe (Mo
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Ремастированное и расширенное переиздание на виниле альбома Little Darlin 1981 года, знаменитой французской певицы Шейлы.. Спродюсированный легендарным Китом Олсеном (Fleetwood Mac, Пэт Бенатар, Foreigner), Little Darlin был записан в Лос-Анджелесе в 1981 году, запечатлев теплый гедонизм, царивший в то время в Городе ангелов. Он содержит любимые фанатами песни, в том числе Little Darlin, Put it in Writing, Its Only Make Believe, Stranded, Nothing Less Than Love и Runner. Это издание на тройном виниле включает 4-страничный буклет с памятными вещами. На внутренних конвертах нанесены альтернативные фотографии. Издание также содержит ряд альтернативных версий и ранее неиздававшихся ремиксов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sheila - Little Darlin (0190296717642) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3820 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Sheila - Little Darlin (0190296717642) виниловая пластинка