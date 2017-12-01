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Alan Parsons Project, The, Eye In The Sky (0889853754311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alan Parsons Project, The, Eye In The Sky (0889853754311) виниловая пластинка

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Alan Parsons Project, The, Eye In The Sky (0889853754311) виниловая пластинка - фото 1
Alan Parsons Project, The, Eye In The Sky (0889853754311) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.12.2017
Исполнитель
Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
EYE IN THE SKY
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alan Parsons Project, The, Eye In The Sky (0889853754311) виниловая пластинка - фото 1
  • Alan Parsons Project, The, Eye In The Sky (0889853754311) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 154628
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Alan Parsons Project, The, Eye In The Sky (0889853754311) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция ALAN PARSONS PROJECT, THE
filter_none Товар входит в коллекцию ALAN PARSONS PROJECT, THE

Коллекция ALAN PARSONS PROJECT, THE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853754311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.12.2017
Исполнитель
Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
EYE IN THE SKY
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alan Parsons Project, The, Eye In The Sky (0889853754311) виниловая пластинка

Track List

A1Sirius
A2Eye In The Sky
A3Children Of The Moon
A4Gemini
A5Silence And I
B1You're Gonna Get Your Fingers Burned
B2Psychobabble
B3Mammagamma
B4Step By Step
B5Old And Wise

Отзывы о товаре Alan Parsons Project, The, Eye In The Sky (0889853754311) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853754311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.12.2017
Исполнитель
Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
EYE IN THE SKY
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание

Track List

A1Sirius
A2Eye In The Sky
A3Children Of The Moon
A4Gemini
A5Silence And I
B1You're Gonna Get Your Fingers Burned
B2Psychobabble
B3Mammagamma
B4Step By Step
B5Old And Wise
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alan Parsons Project, The, Eye In The Sky (0889853754311) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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