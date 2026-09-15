Top.Mail.Ru
D'Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

D'Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
D&#039;Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка - фото 1
D&#039;Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка - фото 2
D&#039;Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка - фото 3
D&#039;Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка - фото 4
D&#039;Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка - фото 5
D&#039;Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка - фото 6
D&#039;Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка - фото 7
D&#039;Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка - фото 8
D&#039;Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка - фото 9
D&#039;Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка - фото 10
D&#039;Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка - фото 11
D&#039;Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
D'Virgilio, Jennings Morse
Альбом (сингл)
Troika
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • D&#039;Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка - фото 1
  • D&#039;Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка - фото 2
  • D&#039;Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка - фото 3
  • D&#039;Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка - фото 4
  • D&#039;Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка - фото 5
  • D&#039;Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка - фото 6
  • D&#039;Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка - фото 7
  • D&#039;Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка - фото 8
  • D&#039;Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка - фото 9
  • D&#039;Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка - фото 10
  • D&#039;Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка - фото 11
  • D&#039;Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 820 руб. 
Начислим 143 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647164
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
D'Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка
3 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399361214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
D'Virgilio, Jennings Morse
Альбом (сингл)
Troika
Жанр
Кантри
Трек-лист
Everything I Am, Julia, You Set My Soul On Fire, One Time Less, Another Trip Around The Sun, A Change Is Gonna Come, If I Could, King For A Day, Second Hand Sons, My Guardian, What You Leave Behind, Julia (Alternative Version), Etching
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара D'Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка

Дебютный альбом нового коллектива единомышленников D’Virgilio, Morse & Jennings, образованного из участников Big Big Train, Transatlantic и Haken. Ник Д’Вирджилио (Big Big Train, ex-Spock’s Beard), Нил Морс (Transatlantic, NMB, ex-Spock’s Beard), и Росс Дженнигс (Haken, Novena) рады объявить о создании своего нового трио D’Virgilio, Morse & Jennings. Группа подписала контракт с InsideOutMusic на выпуск своего дебютного альбома «Troika», который выйдет в начале 2022 года. Записанный во время изоляции, процесс начался с того, что Нил Морс написал несколько акустических песен, которые, как он думал, будут усилены сильными вокальными гармониями. Он уже знал, насколько хорошо его голос сочетается с бывшим товарищем по группе Spock's Beard и барабанщиком / вокалистом Big Big Train Ником Д'Вирджилио, который зашел на борт, и, учитывая необходимость в третьем участнике, американцы разыскали Росса Дженнингса из Великобритании, чтобы завершить трио. Все трое обнаружили, что у них есть песни, которые выиграют от трехчастного гармонического смешения, и поэтому они объединили свои ресурсы, творчески внося свой вклад в композиции друг друга.

Отзывы о товаре D'Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399361214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
D'Virgilio, Jennings Morse
Альбом (сингл)
Troika
Жанр
Кантри
Трек-лист
Everything I Am, Julia, You Set My Soul On Fire, One Time Less, Another Trip Around The Sun, A Change Is Gonna Come, If I Could, King For A Day, Second Hand Sons, My Guardian, What You Leave Behind, Julia (Alternative Version), Etching
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Описание
Дебютный альбом нового коллектива единомышленников D’Virgilio, Morse & Jennings, образованного из участников Big Big Train, Transatlantic и Haken. Ник Д’Вирджилио (Big Big Train, ex-Spock’s Beard), Нил Морс (Transatlantic, NMB, ex-Spock’s Beard), и Росс Дженнигс (Haken, Novena) рады объявить о создании своего нового трио D’Virgilio, Morse & Jennings. Группа подписала контракт с InsideOutMusic на выпуск своего дебютного альбома «Troika», который выйдет в начале 2022 года. Записанный во время изоляции, процесс начался с того, что Нил Морс написал несколько акустических песен, которые, как он думал, будут усилены сильными вокальными гармониями. Он уже знал, насколько хорошо его голос сочетается с бывшим товарищем по группе Spock's Beard и барабанщиком / вокалистом Big Big Train Ником Д'Вирджилио, который зашел на борт, и, учитывая необходимость в третьем участнике, американцы разыскали Росса Дженнингса из Великобритании, чтобы завершить трио. Все трое обнаружили, что у них есть песни, которые выиграют от трехчастного гармонического смешения, и поэтому они объединили свои ресурсы, творчески внося свой вклад в композиции друг друга.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


D'Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3820 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...