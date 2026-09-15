D'Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара D'Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка
Дебютный альбом нового коллектива единомышленников D’Virgilio, Morse & Jennings, образованного из участников Big Big Train, Transatlantic и Haken. Ник Д’Вирджилио (Big Big Train, ex-Spock’s Beard), Нил Морс (Transatlantic, NMB, ex-Spock’s Beard), и Росс Дженнигс (Haken, Novena) рады объявить о создании своего нового трио D’Virgilio, Morse & Jennings. Группа подписала контракт с InsideOutMusic на выпуск своего дебютного альбома «Troika», который выйдет в начале 2022 года. Записанный во время изоляции, процесс начался с того, что Нил Морс написал несколько акустических песен, которые, как он думал, будут усилены сильными вокальными гармониями. Он уже знал, насколько хорошо его голос сочетается с бывшим товарищем по группе Spock's Beard и барабанщиком / вокалистом Big Big Train Ником Д'Вирджилио, который зашел на борт, и, учитывая необходимость в третьем участнике, американцы разыскали Росса Дженнингса из Великобритании, чтобы завершить трио. Все трое обнаружили, что у них есть песни, которые выиграют от трехчастного гармонического смешения, и поэтому они объединили свои ресурсы, творчески внося свой вклад в композиции друг друга.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 630 руб.908 руб. в СплитIowa - Лучшие Песни (pink) (4603320377508) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитThe Killers - Pressure Machine (0602438291755) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитLeonard Cohen - Recent Songs (0889854352813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитSimon, Paul, Graceland (0889854224011) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитJoe Dassin - La Fleur Aux Dents (0190758041810) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитJoe Dassin - Les Deux Mondes De Joe Dassin (0190758041612) винил...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитPaul Simon - In The Blue Light (0190758414515) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитThe White Stripes - The White Stripes (0194398423319) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитRamones - Subterranean Jungle (Lp, 40Th Ann.Ed.,Violet) (0603497...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитBlack Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитRod Stewart With Jools Holland - Swing Fever (5054197801723) вин...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитThe Carpenters - Passage (0602557404982) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре D'Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая пластинка