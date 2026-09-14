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Raffaella Carra - Milleluci (coloured) (0198028611510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Raffaella Carra - Milleluci (coloured) (0198028611510) виниловая пластинка

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Raffaella Carra - Milleluci (coloured) (0198028611510) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Raffaella Carra
Альбом (сингл)
Milleluci
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Raffaella Carra - Milleluci (coloured) (0198028611510) - фото 1
  • Raffaella Carra - Milleluci (coloured) (0198028611510) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734940
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028611510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Raffaella Carra
Альбом (сингл)
Milleluci
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Din Don Dan, Tarantelluccia, Crapa Pelada, Rumba Degli Scugnizzi, Ma Che Sera, Camminando Sotto La Pioggia, Copacabana, Tirami La Gamba, Tulipan, La Famiglia Canterina, She's Lookin' Good
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Raffaella Carra - Milleluci (coloured) (0198028611510) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Din Don Dan, Tarantelluccia, Crapa Pelada, Rumba Degli Scugnizzi, Ma Che Sera, Camminando Sotto La Pioggia, Copacabana, Tirami La Gamba, Tulipan, La Famiglia Canterina, She's Lookin' Good



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Raffaella Carra - Milleluci (coloured) (0198028611510) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028611510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Raffaella Carra
Альбом (сингл)
Milleluci
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Din Don Dan, Tarantelluccia, Crapa Pelada, Rumba Degli Scugnizzi, Ma Che Sera, Camminando Sotto La Pioggia, Copacabana, Tirami La Gamba, Tulipan, La Famiglia Canterina, She's Lookin' Good
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Din Don Dan, Tarantelluccia, Crapa Pelada, Rumba Degli Scugnizzi, Ma Che Sera, Camminando Sotto La Pioggia, Copacabana, Tirami La Gamba, Tulipan, La Famiglia Canterina, She's Lookin' Good


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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