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Katy Perry - Smile (coloured) (0602508901041) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Katy Perry - Smile (coloured) (0602508901041) виниловая пластинка

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Katy Perry - Smile (coloured) (0602508901041) виниловая пластинка - фото 1
Katy Perry - Smile (coloured) (0602508901041) виниловая пластинка - фото 2
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Katy Perry - Smile (coloured) (0602508901041) виниловая пластинка - фото 4
Katy Perry - Smile (coloured) (0602508901041) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Katy Perry
Альбом (сингл)
Smile
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Katy Perry - Smile (coloured) (0602508901041) виниловая пластинка - фото 1
  • Katy Perry - Smile (coloured) (0602508901041) виниловая пластинка - фото 2
  • Katy Perry - Smile (coloured) (0602508901041) виниловая пластинка - фото 3
  • Katy Perry - Smile (coloured) (0602508901041) виниловая пластинка - фото 4
  • Katy Perry - Smile (coloured) (0602508901041) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706928
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Katy Perry - Smile (coloured) (0602508901041) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602508901041]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Katy Perry
Альбом (сингл)
Smile
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Never Really Over, Cry About It Later, Teary Eyes, Daisies, Resilient Not The End Of The World, Smile, Champagne Problems, Tucked, Harleys In Hawaii, Only Love, What Makes A Woman
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Katy Perry - Smile (coloured) (0602508901041) виниловая пластинка

Студийный альбом 2020 года американской певицы Кэти Перри. Кэтрин Элизабет Хадсон (более известная как Кэти Перри) - американская певица, композитор, автор песен, актриса. В апреле 2007 года Перри подписала контракт со звукозаписывающей компанией Capitol Records. Она стала широко известна во всем мире после выхода сингла I Kissed a Girl и альбома One of the Boys в 2008 году. Последующие синглы Hot n Cold и Waking Up in Vegas также пользовались широкой международной популярностью. Третий альбом Перри Teenage Dream вышел в сентябре 2010 года. С него было выпущено 6 синглов, 5 из которых достигли вершины США: California Gurls, Teenage Dream, Firework, E.T., Last Friday Night (T.G.I.F.). Альбом Teenage Dream является первым альбомом среди исполнительниц, где пять синглов дошли до первой строчки чарта Billboard Hot 100 и вторым альбомом после Bad Майкла Джексона. В марте 2012 года Перри переиздала Teenage Dream под названием Teenage Dream: The Complete Confection. Первый сингл Part of Me дебютировал на первой строчке Billboard Hot 100. Он также возглавлял чарты Великобритании, Канады и Новой Зеландии. Её четвёртый альбом Prism вышел в октябре 2013 года. Он возглавил национальный альбомный чарт Billboard 200 в первую неделю продаж, а первый сингл Roar был мировым хитом, возглавив 17 чартов.

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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602508901041]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Katy Perry
Альбом (сингл)
Smile
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Never Really Over, Cry About It Later, Teary Eyes, Daisies, Resilient Not The End Of The World, Smile, Champagne Problems, Tucked, Harleys In Hawaii, Only Love, What Makes A Woman
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Студийный альбом 2020 года американской певицы Кэти Перри. Кэтрин Элизабет Хадсон (более известная как Кэти Перри) - американская певица, композитор, автор песен, актриса. В апреле 2007 года Перри подписала контракт со звукозаписывающей компанией Capitol Records. Она стала широко известна во всем мире после выхода сингла I Kissed a Girl и альбома One of the Boys в 2008 году. Последующие синглы Hot n Cold и Waking Up in Vegas также пользовались широкой международной популярностью. Третий альбом Перри Teenage Dream вышел в сентябре 2010 года. С него было выпущено 6 синглов, 5 из которых достигли вершины США: California Gurls, Teenage Dream, Firework, E.T., Last Friday Night (T.G.I.F.). Альбом Teenage Dream является первым альбомом среди исполнительниц, где пять синглов дошли до первой строчки чарта Billboard Hot 100 и вторым альбомом после Bad Майкла Джексона. В марте 2012 года Перри переиздала Teenage Dream под названием Teenage Dream: The Complete Confection. Первый сингл Part of Me дебютировал на первой строчке Billboard Hot 100. Он также возглавлял чарты Великобритании, Канады и Новой Зеландии. Её четвёртый альбом Prism вышел в октябре 2013 года. Он возглавил национальный альбомный чарт Billboard 200 в первую неделю продаж, а первый сингл Roar был мировым хитом, возглавив 17 чартов.
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Отзывы


Katy Perry - Smile (coloured) (0602508901041) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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