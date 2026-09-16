Katy Perry - Smile (coloured) (0602508901041) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Katy Perry - Smile (coloured) (0602508901041) виниловая пластинка
Студийный альбом 2020 года американской певицы Кэти Перри. Кэтрин Элизабет Хадсон (более известная как Кэти Перри) - американская певица, композитор, автор песен, актриса. В апреле 2007 года Перри подписала контракт со звукозаписывающей компанией Capitol Records. Она стала широко известна во всем мире после выхода сингла I Kissed a Girl и альбома One of the Boys в 2008 году. Последующие синглы Hot n Cold и Waking Up in Vegas также пользовались широкой международной популярностью. Третий альбом Перри Teenage Dream вышел в сентябре 2010 года. С него было выпущено 6 синглов, 5 из которых достигли вершины США: California Gurls, Teenage Dream, Firework, E.T., Last Friday Night (T.G.I.F.). Альбом Teenage Dream является первым альбомом среди исполнительниц, где пять синглов дошли до первой строчки чарта Billboard Hot 100 и вторым альбомом после Bad Майкла Джексона. В марте 2012 года Перри переиздала Teenage Dream под названием Teenage Dream: The Complete Confection. Первый сингл Part of Me дебютировал на первой строчке Billboard Hot 100. Он также возглавлял чарты Великобритании, Канады и Новой Зеландии. Её четвёртый альбом Prism вышел в октябре 2013 года. Он возглавил национальный альбомный чарт Billboard 200 в первую неделю продаж, а первый сингл Roar был мировым хитом, возглавив 17 чартов.
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