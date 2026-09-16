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Rod Stewart - Every Picture Tells A Story (coloured) (0602478338397) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rod Stewart - Every Picture Tells A Story (coloured) (0602478338397) виниловая пластинка

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Rod Stewart - Every Picture Tells A Story (coloured) (0602478338397) - фото 2
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Rod Stewart - Every Picture Tells A Story (coloured) (0602478338397) - фото 4
Rod Stewart - Every Picture Tells A Story (coloured) (0602478338397) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
Every Picture Tells A Story
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rod Stewart - Every Picture Tells A Story (coloured) (0602478338397) - фото 1
  • Rod Stewart - Every Picture Tells A Story (coloured) (0602478338397) - фото 2
  • Rod Stewart - Every Picture Tells A Story (coloured) (0602478338397) - фото 3
  • Rod Stewart - Every Picture Tells A Story (coloured) (0602478338397) - фото 4
  • Rod Stewart - Every Picture Tells A Story (coloured) (0602478338397) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734941
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rod Stewart - Every Picture Tells A Story (coloured) (0602478338397) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602478338397]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
Every Picture Tells A Story
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Every Picture Tells A Story, Seems Like A Long Time, That's All Right, Tomorrow Is A Long Time, Maggie May, Mandolin Wind, (I Know) I'm Losing You, Reason To Believe
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rod Stewart - Every Picture Tells A Story (coloured) (0602478338397) виниловая пластинка

Every Picture Tells a Story — именно благодаря этому альбому Rod Stewart стал звездой музыкального олимпа. Пластинка стала третьей по счету, но первой, которая удостоилась платинового статуса по продажам, и которая смогла возглавить чарты Британии, США, Канады и Австралии. А еще журнал Rolling Stone поместил её на 172 позицию в своём списке «500 величайших альбомов всех времен».

Отзывы о товаре Rod Stewart - Every Picture Tells A Story (coloured) (0602478338397) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602478338397]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
Every Picture Tells A Story
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Every Picture Tells A Story, Seems Like A Long Time, That's All Right, Tomorrow Is A Long Time, Maggie May, Mandolin Wind, (I Know) I'm Losing You, Reason To Believe
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Every Picture Tells a Story — именно благодаря этому альбому Rod Stewart стал звездой музыкального олимпа. Пластинка стала третьей по счету, но первой, которая удостоилась платинового статуса по продажам, и которая смогла возглавить чарты Британии, США, Канады и Австралии. А еще журнал Rolling Stone поместил её на 172 позицию в своём списке «500 величайших альбомов всех времен».
Самовывоз
Доставка
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Rod Stewart - Every Picture Tells A Story (coloured) (0602478338397) виниловая пластинка - купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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