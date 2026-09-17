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Various Artists - Now Yearbook The Vault 1983 (coloured) (0196588818011) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Now Yearbook The Vault 1983 (coloured) (0196588818011) виниловая пластинка

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Various Artists - Now Yearbook The Vault 1983 (coloured) (0196588818011) - фото 1
Various Artists - Now Yearbook The Vault 1983 (coloured) (0196588818011) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now Yearbook The Vault 1983
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Now Yearbook The Vault 1983 (coloured) (0196588818011) - фото 1
  • Various Artists - Now Yearbook The Vault 1983 (coloured) (0196588818011) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748409
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Now Yearbook The Vault 1983 (coloured) (0196588818011) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588818011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now Yearbook The Vault 1983
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Orchestral Manoeuvres In The Dark – Telegraph, Blancmange – That’s Love, That It Is, China Crisis – Tragedy And Mystery, Adam Ant – Strip, Divine – Love Reaction, Yello – I Love You, Talk Talk - My Foolish Friend, Japan – Canton, Fun Boy Three – The More I See (The Less I Believe), Tracie – Give It Some Emotion, The Teardrop Explodes – You Disappear From View, XTC – Love On A Farmboy’s Wages, The Stranglers – Midnight Summer Dream, The Kinks – Don’t Forget To Dance, Mari Wilson - Cry Me A River,
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Now Yearbook – Vault '83
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Various Artists - Now Yearbook The Vault 1983 (coloured) (0196588818011) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Orchestral Manoeuvres In The Dark – Telegraph, Blancmange – That’s Love, That It Is, China Crisis – Tragedy And Mystery, Adam Ant – Strip, Divine – Love Reaction, Yello – I Love You, Talk Talk - My Foolish Friend, Japan – Canton, Fun Boy Three – The More I See (The Less I Believe), Tracie – Give It Some Emotion, The Teardrop Explodes – You Disappear From View, XTC – Love On A Farmboy’s Wages, The Stranglers – Midnight Summer Dream, The Kinks – Don’t Forget To Dance, Mari Wilson - Cry Me A River, Bauhaus – Lagartija Nick, Marc And The Mambas – Black Heart, The Glove – Like An Animal, Freur – Doot Doot, The B-52’s – Song For A Future Generation, Wall Of Voodoo – Mexican Radio, Joe Jackson – Breaking Us In Two, Oliver Cheatham – Get Down Saturday Night, Rockers Revenge – The Harder They Come, Freeez – Pop Goes My Love, Malcolm McLaren – Soweto, Culture Club – I’ll Tumble 4 Ya, The Belle Stars - Indian Summer, Level 42 – Out Of Sight Out Of Mind, Daryl Hall & John Oates – One On One, Sparks & Jane Wiedlin – Cool Places, The Romantics – Talking In Your Sleep, The Fixx – Saved By Zero, The Motels – Suddenly Last Summer, Modern English – I Melt With You, Missing Persons – Walking In L.A., Naked Eyes – Always Something There To Remind Me, Taco – Puttin On The Ritz, Electric Light Orchestra – Secret Messages, Men At Work – Overkill, Pat Benatar – Little Too Late, Journey – Separate Ways (Worlds Apart), Styx – Mr. Roboto, Giorgio Moroder & Joe Esposito – Lady, Lady, Stephen Bishop - It Might Be You



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588818011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now Yearbook The Vault 1983
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Orchestral Manoeuvres In The Dark – Telegraph, Blancmange – That’s Love, That It Is, China Crisis – Tragedy And Mystery, Adam Ant – Strip, Divine – Love Reaction, Yello – I Love You, Talk Talk - My Foolish Friend, Japan – Canton, Fun Boy Three – The More I See (The Less I Believe), Tracie – Give It Some Emotion, The Teardrop Explodes – You Disappear From View, XTC – Love On A Farmboy’s Wages, The Stranglers – Midnight Summer Dream, The Kinks – Don’t Forget To Dance, Mari Wilson - Cry Me A River,
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Now Yearbook – Vault '83
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Orchestral Manoeuvres In The Dark – Telegraph, Blancmange – That’s Love, That It Is, China Crisis – Tragedy And Mystery, Adam Ant – Strip, Divine – Love Reaction, Yello – I Love You, Talk Talk - My Foolish Friend, Japan – Canton, Fun Boy Three – The More I See (The Less I Believe), Tracie – Give It Some Emotion, The Teardrop Explodes – You Disappear From View, XTC – Love On A Farmboy’s Wages, The Stranglers – Midnight Summer Dream, The Kinks – Don’t Forget To Dance, Mari Wilson - Cry Me A River, Bauhaus – Lagartija Nick, Marc And The Mambas – Black Heart, The Glove – Like An Animal, Freur – Doot Doot, The B-52’s – Song For A Future Generation, Wall Of Voodoo – Mexican Radio, Joe Jackson – Breaking Us In Two, Oliver Cheatham – Get Down Saturday Night, Rockers Revenge – The Harder They Come, Freeez – Pop Goes My Love, Malcolm McLaren – Soweto, Culture Club – I’ll Tumble 4 Ya, The Belle Stars - Indian Summer, Level 42 – Out Of Sight Out Of Mind, Daryl Hall & John Oates – One On One, Sparks & Jane Wiedlin – Cool Places, The Romantics – Talking In Your Sleep, The Fixx – Saved By Zero, The Motels – Suddenly Last Summer, Modern English – I Melt With You, Missing Persons – Walking In L.A., Naked Eyes – Always Something There To Remind Me, Taco – Puttin On The Ritz, Electric Light Orchestra – Secret Messages, Men At Work – Overkill, Pat Benatar – Little Too Late, Journey – Separate Ways (Worlds Apart), Styx – Mr. Roboto, Giorgio Moroder & Joe Esposito – Lady, Lady, Stephen Bishop - It Might Be You


Теги товара: Цветной винил
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Various Artists - Now Yearbook The Vault 1983 (coloured) (0196588818011) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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