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Seafret - Tell Me It's Real (coloured) (0199584095417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Seafret - Tell Me It's Real (coloured) (0199584095417) виниловая пластинка

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Seafret - Tell Me It&#039;s Real (coloured) (0199584095417) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Seafret
Альбом (сингл)
Tell Me It's Real
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Seafret - Tell Me It&#039;s Real (coloured) (0199584095417) - фото 1
  • Seafret - Tell Me It&#039;s Real (coloured) (0199584095417) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748417
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Seafret - Tell Me It's Real (coloured) (0199584095417) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584095417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Seafret
Альбом (сингл)
Tell Me It's Real
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Missing, Give Me Something, Wildfire, Breathe, Oceans, Over, Tell Me It's Real, Be There, Beauty on the Breeze, Atlantis, Skimming Stones, There's a Light, To the Sea, Out of Nowhere, Overtime
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Seafret - Tell Me It's Real (coloured) (0199584095417) виниловая пластинка

Джек Седман (вокал) и Гарри Дрейпер (гитара) родом из небольшого городка Бридлингтон на северо-востоке Англии и вместе создают музыку под названием Seafret. Когда они познакомились на вечере открытого микрофона, их опыт был совершенно разным: Гарри Дрейпер был на несколько лет моложе, но уже опытным музыкантом, в то время как Джек Седман буквально только что открыл свой голос. Тем не менее, они сразу же взялись за дело. «Мы начали писать песни с нуля, — объясняет Джек Седман. — Я никогда раньше не писал песен. Я любил музыку, но никогда ничего не сочинял. Всё сразу же сложилось. Так мы и научились писать: играя и благодаря химии между нами». Оба музыканта испытывают глубокую благодарность к своим семьям. Отец Гарри — уважаемый музыкант в жанрах кантри и блюграсс; отец Джека — панк-рокер. Музыкальные основы Seafret сформировались благодаря записям их родителей. Среди исполнителей, чьи песни они перепевали, были Джон Мартин и Том Уэйтс. «Tell Me It's Real» — название их замечательного дебютного альбома! В честь 10-летия своего дебютного альбома группа Seafret выпускает «Tell Me It's Real» на виниле океанических цветов со специальной обложкой, украшенной тиснением фольгой. «Tell Me It's Real» — альбом, который изменил всё для Seafret и ознаменовал начало их карьеры. Путешествие, которое привело тогда ещё никому не известный дуэт к четырём студийным альбомам и масштабным мировым турне. Юбилейное издание включает два бонусных трека из цифровой делюкс-версии, а также вирусный хит «Atlantis» и любимые фанатами песни «Oceans» и «Wildfire».

Отзывы о товаре Seafret - Tell Me It's Real (coloured) (0199584095417) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584095417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Seafret
Альбом (сингл)
Tell Me It's Real
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Missing, Give Me Something, Wildfire, Breathe, Oceans, Over, Tell Me It's Real, Be There, Beauty on the Breeze, Atlantis, Skimming Stones, There's a Light, To the Sea, Out of Nowhere, Overtime
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Джек Седман (вокал) и Гарри Дрейпер (гитара) родом из небольшого городка Бридлингтон на северо-востоке Англии и вместе создают музыку под названием Seafret. Когда они познакомились на вечере открытого микрофона, их опыт был совершенно разным: Гарри Дрейпер был на несколько лет моложе, но уже опытным музыкантом, в то время как Джек Седман буквально только что открыл свой голос. Тем не менее, они сразу же взялись за дело. «Мы начали писать песни с нуля, — объясняет Джек Седман. — Я никогда раньше не писал песен. Я любил музыку, но никогда ничего не сочинял. Всё сразу же сложилось. Так мы и научились писать: играя и благодаря химии между нами». Оба музыканта испытывают глубокую благодарность к своим семьям. Отец Гарри — уважаемый музыкант в жанрах кантри и блюграсс; отец Джека — панк-рокер. Музыкальные основы Seafret сформировались благодаря записям их родителей. Среди исполнителей, чьи песни они перепевали, были Джон Мартин и Том Уэйтс. «Tell Me It's Real» — название их замечательного дебютного альбома! В честь 10-летия своего дебютного альбома группа Seafret выпускает «Tell Me It's Real» на виниле океанических цветов со специальной обложкой, украшенной тиснением фольгой. «Tell Me It's Real» — альбом, который изменил всё для Seafret и ознаменовал начало их карьеры. Путешествие, которое привело тогда ещё никому не известный дуэт к четырём студийным альбомам и масштабным мировым турне. Юбилейное издание включает два бонусных трека из цифровой делюкс-версии, а также вирусный хит «Atlantis» и любимые фанатами песни «Oceans» и «Wildfire».
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Отзывы


Seafret - Tell Me It's Real (coloured) (0199584095417) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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