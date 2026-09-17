Seafret - Tell Me It's Real (coloured) (0199584095417) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Seafret - Tell Me It's Real (coloured) (0199584095417) виниловая пластинка
Джек Седман (вокал) и Гарри Дрейпер (гитара) родом из небольшого городка Бридлингтон на северо-востоке Англии и вместе создают музыку под названием Seafret. Когда они познакомились на вечере открытого микрофона, их опыт был совершенно разным: Гарри Дрейпер был на несколько лет моложе, но уже опытным музыкантом, в то время как Джек Седман буквально только что открыл свой голос. Тем не менее, они сразу же взялись за дело. «Мы начали писать песни с нуля, — объясняет Джек Седман. — Я никогда раньше не писал песен. Я любил музыку, но никогда ничего не сочинял. Всё сразу же сложилось. Так мы и научились писать: играя и благодаря химии между нами». Оба музыканта испытывают глубокую благодарность к своим семьям. Отец Гарри — уважаемый музыкант в жанрах кантри и блюграсс; отец Джека — панк-рокер. Музыкальные основы Seafret сформировались благодаря записям их родителей. Среди исполнителей, чьи песни они перепевали, были Джон Мартин и Том Уэйтс. «Tell Me It's Real» — название их замечательного дебютного альбома! В честь 10-летия своего дебютного альбома группа Seafret выпускает «Tell Me It's Real» на виниле океанических цветов со специальной обложкой, украшенной тиснением фольгой. «Tell Me It's Real» — альбом, который изменил всё для Seafret и ознаменовал начало их карьеры. Путешествие, которое привело тогда ещё никому не известный дуэт к четырём студийным альбомам и масштабным мировым турне. Юбилейное издание включает два бонусных трека из цифровой делюкс-версии, а также вирусный хит «Atlantis» и любимые фанатами песни «Oceans» и «Wildfire».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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