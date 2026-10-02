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Judas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Judas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пластинка

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Judas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пластинка - фото 1
Judas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пластинка - фото 2
Judas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пластинка - фото 3
Judas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пластинка - фото 4
Judas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пластинка - фото 5
Judas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пластинка - фото 6
Judas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пластинка - фото 7
Judas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
ANGEL OF RETRIBUTION
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Judas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пластинка - фото 1
  • Judas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пластинка - фото 2
  • Judas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пластинка - фото 3
  • Judas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пластинка - фото 4
  • Judas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пластинка - фото 5
  • Judas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пластинка - фото 6
  • Judas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пластинка - фото 7
  • Judas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 154632
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Judas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JUDAS PRIEST
filter_none Товар входит в коллекцию JUDAS PRIEST

Коллекция JUDAS PRIEST


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853909315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
ANGEL OF RETRIBUTION
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Judas Rising, Deal With The Devil, Revolution, Worth Fighting For, Demonizer, Wheels Of Fire, Angel, Hellrider, Eulogy, Lochness
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Judas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пластинка

Track List

A1Judas Rising
A2Deal With The Devil
A3Revolution
B1Worth Fighting For
B2Demonizer
B3Wheels Of Fire
C1Angel
C2Hellrider
D1Eulogy
D2Lochness

Отзывы о товаре Judas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853909315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
ANGEL OF RETRIBUTION
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Judas Rising, Deal With The Devil, Revolution, Worth Fighting For, Demonizer, Wheels Of Fire, Angel, Hellrider, Eulogy, Lochness
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Judas Rising
A2Deal With The Devil
A3Revolution
B1Worth Fighting For
B2Demonizer
B3Wheels Of Fire
C1Angel
C2Hellrider
D1Eulogy
D2Lochness
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Judas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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