Judas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
ANGEL OF RETRIBUTION
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб.
В наличии
Код товара: 154632
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4 200 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853909315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
ANGEL OF RETRIBUTION
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Judas Rising, Deal With The Devil, Revolution, Worth Fighting For, Demonizer, Wheels Of Fire, Angel, Hellrider, Eulogy, Lochness
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Judas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Judas Rising
|A2
|Deal With The Devil
|A3
|Revolution
|B1
|Worth Fighting For
|B2
|Demonizer
|B3
|Wheels Of Fire
|C1
|Angel
|C2
|Hellrider
|D1
|Eulogy
|D2
|Lochness
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853909315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
ANGEL OF RETRIBUTION
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Judas Rising, Deal With The Devil, Revolution, Worth Fighting For, Demonizer, Wheels Of Fire, Angel, Hellrider, Eulogy, Lochness
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Judas Rising
|A2
|Deal With The Devil
|A3
|Revolution
|B1
|Worth Fighting For
|B2
|Demonizer
|B3
|Wheels Of Fire
|C1
|Angel
|C2
|Hellrider
|D1
|Eulogy
|D2
|Lochness
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Judas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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