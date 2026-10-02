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Judas Priest - Turbo (0888751832718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Judas Priest - Turbo (0888751832718) виниловая пластинка

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Judas Priest - Turbo (0888751832718) виниловая пластинка - фото 1
Judas Priest - Turbo (0888751832718) виниловая пластинка - фото 2
Judas Priest - Turbo (0888751832718) виниловая пластинка - фото 3
Judas Priest - Turbo (0888751832718) виниловая пластинка - фото 4
Judas Priest - Turbo (0888751832718) виниловая пластинка - фото 5
Judas Priest - Turbo (0888751832718) виниловая пластинка - фото 6
Judas Priest - Turbo (0888751832718) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
Turbo
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Judas Priest - Turbo (0888751832718) виниловая пластинка - фото 1
  • Judas Priest - Turbo (0888751832718) виниловая пластинка - фото 2
  • Judas Priest - Turbo (0888751832718) виниловая пластинка - фото 3
  • Judas Priest - Turbo (0888751832718) виниловая пластинка - фото 4
  • Judas Priest - Turbo (0888751832718) виниловая пластинка - фото 5
  • Judas Priest - Turbo (0888751832718) виниловая пластинка - фото 6
  • Judas Priest - Turbo (0888751832718) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138528
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Judas Priest - Turbo (0888751832718) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JUDAS PRIEST
filter_none Товар входит в коллекцию JUDAS PRIEST

Коллекция JUDAS PRIEST


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751832718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
Turbo
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Turbo Lover, Locked In, Private Property, Parental Guidance, Rock You All Around the World, Out in the Cold, Wild Nights, Hot & Crazy Days, Hot for Love, Reckless
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Judas Priest - Turbo (0888751832718) виниловая пластинка

Track List

A1Turbo Lover
A2Locked In
A3Private Property
A4Parental Guidance
A5Rock You All Around The World
B1Out In The Cold
B2Wild Nights, Hot & Crazy Days
B3Hot For Love
B4Reckless

Отзывы о товаре Judas Priest - Turbo (0888751832718) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751832718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
Turbo
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Turbo Lover, Locked In, Private Property, Parental Guidance, Rock You All Around the World, Out in the Cold, Wild Nights, Hot & Crazy Days, Hot for Love, Reckless
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Turbo Lover
A2Locked In
A3Private Property
A4Parental Guidance
A5Rock You All Around The World
B1Out In The Cold
B2Wild Nights, Hot & Crazy Days
B3Hot For Love
B4Reckless
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Judas Priest - Turbo (0888751832718) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2920 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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