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Judas Priest - Sin After Sin (0889853907816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Judas Priest - Sin After Sin (0889853907816) виниловая пластинка

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Judas Priest - Sin After Sin (0889853907816) виниловая пластинка - фото 1
Judas Priest - Sin After Sin (0889853907816) виниловая пластинка - фото 2
Judas Priest - Sin After Sin (0889853907816) виниловая пластинка - фото 3
Judas Priest - Sin After Sin (0889853907816) виниловая пластинка - фото 4
Judas Priest - Sin After Sin (0889853907816) виниловая пластинка - фото 5
Judas Priest - Sin After Sin (0889853907816) виниловая пластинка - фото 6
Judas Priest - Sin After Sin (0889853907816) виниловая пластинка - фото 7
Judas Priest - Sin After Sin (0889853907816) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
SIN AFTER SIN
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Judas Priest - Sin After Sin (0889853907816) виниловая пластинка - фото 1
  • Judas Priest - Sin After Sin (0889853907816) виниловая пластинка - фото 2
  • Judas Priest - Sin After Sin (0889853907816) виниловая пластинка - фото 3
  • Judas Priest - Sin After Sin (0889853907816) виниловая пластинка - фото 4
  • Judas Priest - Sin After Sin (0889853907816) виниловая пластинка - фото 5
  • Judas Priest - Sin After Sin (0889853907816) виниловая пластинка - фото 6
  • Judas Priest - Sin After Sin (0889853907816) виниловая пластинка - фото 7
  • Judas Priest - Sin After Sin (0889853907816) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 153874
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Judas Priest - Sin After Sin (0889853907816) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JUDAS PRIEST
filter_none Товар входит в коллекцию JUDAS PRIEST

Коллекция JUDAS PRIEST


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853907816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
SIN AFTER SIN
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Sinner, Diamonds And Rust, Starbreaker, Last Rose Of The Summer, Let Us Prey, Call For The Priest/Raw Deal, Here Come The Tears, DisAggressor
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Judas Priest - Sin After Sin (0889853907816) виниловая пластинка

Track List

A1Sinner
A2Diamonds And Rust
A3Starbreaker
A4Last Rose Of Summer
B1Let Us Prey
B2Call For The Priest / Raw Deal
B3Here Come The Tears
B4Dissident Aggressor

Отзывы о товаре Judas Priest - Sin After Sin (0889853907816) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853907816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
SIN AFTER SIN
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Sinner, Diamonds And Rust, Starbreaker, Last Rose Of The Summer, Let Us Prey, Call For The Priest/Raw Deal, Here Come The Tears, DisAggressor
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Sinner
A2Diamonds And Rust
A3Starbreaker
A4Last Rose Of Summer
B1Let Us Prey
B2Call For The Priest / Raw Deal
B3Here Come The Tears
B4Dissident Aggressor
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Judas Priest - Sin After Sin (0889853907816) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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