Judas Priest - Killing Machine (0889853908110) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.12.2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
KILLING MACHINE
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
В наличии
Код товара: 154633
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4 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853908110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.12.2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
KILLING MACHINE
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Judas Priest - Killing Machine (0889853908110) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Delivering The Goods
|A2
|Rock Forever
|A3
|Evening Star
|A4
|Hell Bent For Leather
|A5
|Take On The World
|B1
|Burnin' Up
|B2
|The Green Manalishi (With The Two Pronged Crown)
|B3
|Killing Machine
|B4
|Running Wild
|B5
|Before The Dawn
|B6
|Evil Fantasies
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853908110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.12.2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
KILLING MACHINE
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Delivering The Goods
|A2
|Rock Forever
|A3
|Evening Star
|A4
|Hell Bent For Leather
|A5
|Take On The World
|B1
|Burnin' Up
|B2
|The Green Manalishi (With The Two Pronged Crown)
|B3
|Killing Machine
|B4
|Running Wild
|B5
|Before The Dawn
|B6
|Evil Fantasies
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Judas Priest - Killing Machine (0889853908110) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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