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Judas Priest - Stained Class (0889853907915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Judas Priest - Stained Class (0889853907915) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Judas Priest - Stained Class (0889853907915) виниловая пластинка - фото 1
Judas Priest - Stained Class (0889853907915) виниловая пластинка - фото 2
Judas Priest - Stained Class (0889853907915) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
STAINED CLASS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Judas Priest - Stained Class (0889853907915) виниловая пластинка - фото 1
  • Judas Priest - Stained Class (0889853907915) виниловая пластинка - фото 2
  • Judas Priest - Stained Class (0889853907915) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 153882
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Judas Priest - Stained Class (0889853907915) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JUDAS PRIEST
filter_none Товар входит в коллекцию JUDAS PRIEST

Коллекция JUDAS PRIEST


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853907915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
STAINED CLASS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Exciter, White Heat, Red Hot, Better By You Better Than Me, Stained Class, Invader, Saints In Hell, Savage, Beyond The Realms Of Death, Heroes End
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Judas Priest - Stained Class (0889853907915) виниловая пластинка

Track List

A1Exciter
A2White Heat, Red Hot
A3Better By You, Better Than Me
A4Stained Class
A5Invader
B1Saints In Hell
B2Savage
B3Beyond The Realms Of Death
B4Heroes End

Отзывы о товаре Judas Priest - Stained Class (0889853907915) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
отличная пластинка! качество записи очень хорошее! отличный альбом! продавцу огромное спасибо!
29.07.2021
Кирилл

Достоинства:
Качественное переиздание бессмертной классики Британского хэви металла!

Недостатки:
нет

Комментарий:
С этого диска по сути началась Новая Волна Британского Хэви Металла (NWOBHM). Диск дал мощный пинок развитию тяжелой музыки с двумя лидер-гитарами и определил звучание тяжелых групп начала восьмидесятых, таких как Iron Maiden, Saxon, Def Leppard и многих других. И это во времена засилия панка и диско! Запись, которая и сегодня звучит превосходно!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853907915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
STAINED CLASS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Exciter, White Heat, Red Hot, Better By You Better Than Me, Stained Class, Invader, Saints In Hell, Savage, Beyond The Realms Of Death, Heroes End
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Exciter
A2White Heat, Red Hot
A3Better By You, Better Than Me
A4Stained Class
A5Invader
B1Saints In Hell
B2Savage
B3Beyond The Realms Of Death
B4Heroes End
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
отличная пластинка! качество записи очень хорошее! отличный альбом! продавцу огромное спасибо!
29.07.2021
Кирилл

Достоинства:
Качественное переиздание бессмертной классики Британского хэви металла!

Недостатки:
нет

Комментарий:
С этого диска по сути началась Новая Волна Британского Хэви Металла (NWOBHM). Диск дал мощный пинок развитию тяжелой музыки с двумя лидер-гитарами и определил звучание тяжелых групп начала восьмидесятых, таких как Iron Maiden, Saxon, Def Leppard и многих других. И это во времена засилия панка и диско! Запись, которая и сегодня звучит превосходно!


Judas Priest - Stained Class (0889853907915) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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