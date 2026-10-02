Judas Priest, Priest...Live! (0889853908417) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб.
В наличии
Код товара: 184931
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Judas Priest, Priest...Live! (0889853908417) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Out In The Cold
|A2
|Heading Out To The Highway
|A3
|Metal Gods
|A4
|Breaking The Law
|B1
|Love Bites
|B2
|Some Heads Are Gonna Roll
|B3
|The Sentinel
|B4
|Private Property
|C1
|Rock You All Around The World
|C2
|Electric Eye
|C3
|Turbo Lover
|C4
|Freewheel Burning
|D1
|Parental Guidance
|D2
|Living After Midnight
|D3
|You've Got Another Thing Coming
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Out In The Cold
|A2
|Heading Out To The Highway
|A3
|Metal Gods
|A4
|Breaking The Law
|B1
|Love Bites
|B2
|Some Heads Are Gonna Roll
|B3
|The Sentinel
|B4
|Private Property
|C1
|Rock You All Around The World
|C2
|Electric Eye
|C3
|Turbo Lover
|C4
|Freewheel Burning
|D1
|Parental Guidance
|D2
|Living After Midnight
|D3
|You've Got Another Thing Coming
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Judas Priest, Priest...Live! (0889853908417) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5490 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Judas Priest, Priest...Live! (0889853908417) виниловая пластинка