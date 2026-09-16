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Shelby Lynne - Consequences Of The Crown (coloured) (0198028146517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Shelby Lynne - Consequences Of The Crown (coloured) (0198028146517) виниловая пластинка

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Shelby Lynne - Consequences Of The Crown (coloured) (0198028146517) виниловая пластинка - фото 1
Shelby Lynne - Consequences Of The Crown (coloured) (0198028146517) виниловая пластинка - фото 2
Shelby Lynne - Consequences Of The Crown (coloured) (0198028146517) виниловая пластинка - фото 3
Shelby Lynne - Consequences Of The Crown (coloured) (0198028146517) виниловая пластинка - фото 4
Shelby Lynne - Consequences Of The Crown (coloured) (0198028146517) виниловая пластинка - фото 5
Shelby Lynne - Consequences Of The Crown (coloured) (0198028146517) виниловая пластинка - фото 6
Shelby Lynne - Consequences Of The Crown (coloured) (0198028146517) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Shelby Lynne
Альбом (сингл)
Consequences Of The Crown
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Shelby Lynne - Consequences Of The Crown (coloured) (0198028146517) виниловая пластинка - фото 1
  • Shelby Lynne - Consequences Of The Crown (coloured) (0198028146517) виниловая пластинка - фото 2
  • Shelby Lynne - Consequences Of The Crown (coloured) (0198028146517) виниловая пластинка - фото 3
  • Shelby Lynne - Consequences Of The Crown (coloured) (0198028146517) виниловая пластинка - фото 4
  • Shelby Lynne - Consequences Of The Crown (coloured) (0198028146517) виниловая пластинка - фото 5
  • Shelby Lynne - Consequences Of The Crown (coloured) (0198028146517) виниловая пластинка - фото 6
  • Shelby Lynne - Consequences Of The Crown (coloured) (0198028146517) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716080
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Shelby Lynne - Consequences Of The Crown (coloured) (0198028146517) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028146517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Shelby Lynne
Альбом (сингл)
Consequences Of The Crown
Жанр
Soul
Трек-лист
Truth We Know, Consequences, Butterfly, But I Ain't, Shattered, Gone To Bed, Clouds, Regular Man, Over And Over, Good Morning Mountain, Dear God, Keep The Light On
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shelby Lynne - Consequences Of The Crown (coloured) (0198028146517) виниловая пластинка

Отметив в этом году 25-летие своего новаторского альбома I Am Shelby Lynne, бросившего вызов привычным жанрам, обладательница премии «Грэмми» выпускает долгожданный новый проект Consequences of the Crown. С синглами «Over and Over» и «But I Ain't» альбом полностью, спродюсированный женской группой, в которую входят Линн, Карен Фэйрчайлд (из Little Big Town), Эшли Монро и Джина Джонсон, будет доступен как в цифровом формате, так и на виниле 16 августа.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Shelby Lynne - Consequences Of The Crown (coloured) (0198028146517) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028146517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Shelby Lynne
Альбом (сингл)
Consequences Of The Crown
Жанр
Soul
Трек-лист
Truth We Know, Consequences, Butterfly, But I Ain't, Shattered, Gone To Bed, Clouds, Regular Man, Over And Over, Good Morning Mountain, Dear God, Keep The Light On
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Отметив в этом году 25-летие своего новаторского альбома I Am Shelby Lynne, бросившего вызов привычным жанрам, обладательница премии «Грэмми» выпускает долгожданный новый проект Consequences of the Crown. С синглами «Over and Over» и «But I Ain't» альбом полностью, спродюсированный женской группой, в которую входят Линн, Карен Фэйрчайлд (из Little Big Town), Эшли Монро и Джина Джонсон, будет доступен как в цифровом формате, так и на виниле 16 августа.


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Shelby Lynne - Consequences Of The Crown (coloured) (0198028146517) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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