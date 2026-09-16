Top.Mail.Ru
The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка - фото 1
The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка - фото 2
The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка - фото 3
The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка - фото 4
The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка - фото 5
The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка - фото 6
The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка - фото 7
The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка - фото 8
The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка - фото 9
The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка - фото 10
The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Chemical Brothers
Альбом (сингл)
Exit Planet Dust
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка - фото 1
  • The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка - фото 2
  • The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка - фото 3
  • The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка - фото 4
  • The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка - фото 5
  • The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка - фото 6
  • The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка - фото 7
  • The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка - фото 8
  • The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка - фото 9
  • The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка - фото 10
  • The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716372
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602557275292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Chemical Brothers
Альбом (сингл)
Exit Planet Dust
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Leave Home, In Dust We Trust, Song To The Siren, Three Little Birdies Down Beats, Fuck Up Beats, Chemical Beats, Chico's Groove, One Too Many Mornings, Life Is Sweet, Playground Of A Wedgeless Firm, Alive Alone
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Leave Home, In Dust We Trust, Song To The Siren, Three Little Birdies Down Beats, Fuck Up Beats, Chemical Beats, Chico's Groove, One Too Many Mornings, Life Is Sweet, Playground Of A Wedgeless Firm, Alive Alone

Отзывы о товаре The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602557275292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Chemical Brothers
Альбом (сингл)
Exit Planet Dust
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Leave Home, In Dust We Trust, Song To The Siren, Three Little Birdies Down Beats, Fuck Up Beats, Chemical Beats, Chico's Groove, One Too Many Mornings, Life Is Sweet, Playground Of A Wedgeless Firm, Alive Alone
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Leave Home, In Dust We Trust, Song To The Siren, Three Little Birdies Down Beats, Fuck Up Beats, Chemical Beats, Chico's Groove, One Too Many Mornings, Life Is Sweet, Playground Of A Wedgeless Firm, Alive Alone
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) виниловая пластинка - стоимость товара 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...