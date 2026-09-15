The Kinks - The Journey - Pt. 2 (4050538897685) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Kinks - The Journey - Pt. 2 (4050538897685) виниловая пластинка
The Journey Part 2 - вторая часть сборника группы The Kinks, выпущенного в 2023 году. Он содержит синглы, би-сайды, альбомные треки и пять новых миксов Рэя Дэвиса, три из которых - ранее неизданные живые выступления из Victoria Theatreв 1975 году. Среди хитов, включенных в релиз, можно отметить: Till The End Of The Day, David Watts, Sunny Afternoon и 20th Century Man. Издание представлено на двойном черном виниле и содержит 8-страничный буклет. Композиции в Stereo и Mono звучании. Группу The Kinks основали в 1964 году в Лондоне два брата, Рей и Дэйв Дэвисы. Известность к ним пришла с 3-м синглом You Really Got Me, который возглавил британский хит-парад и попал в Top10 в США. Всего за карьеру у группы было 17 синглов в Top20 и 5 альбомов Top10 Великобритании, и 5 синглов в Top10 чарта журнала Billboard. Диски Kinks и Kinda Kinks добрались до 3-го места британских чартов, а The Kink Kontroversy до 9-го, три сингла группы поднимались на высшую строчку хит-парада Великобритании - You Really Got Me в 1964-м, Tired of Waiting for You в 1965-м, Sunny Afternoon в 1966-м. Самым успешным релизом коллектива в США стал сборник Greatest Hits! 1966 года, занявший 9-е место, из номерных пластинок самой успешной стала Low Budget 1979 года, добравшаяся до 11 места. В 1990 году участники первоначального состава были приняты в Зал славы Рок-н-ролла.
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