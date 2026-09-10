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Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка

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Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - фото 1
Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - фото 2
Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - фото 3
Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - фото 4
Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - фото 5
Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - фото 6
Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - фото 7
Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - фото 8
Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - фото 9
Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - фото 10
Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - фото 11
Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - фото 12
Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Hans Zimmer
Альбом (сингл)
A Symphonic Celebration
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - фото 1
  • Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - фото 2
  • Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - фото 3
  • Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - фото 4
  • Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - фото 5
  • Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - фото 6
  • Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - фото 7
  • Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - фото 8
  • Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - фото 9
  • Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - фото 10
  • Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - фото 11
  • Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - фото 12
  • Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388351
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759286111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Hans Zimmer
Альбом (сингл)
A Symphonic Celebration
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Dark Knight (Orchestra Suite), King Arthur (Orchestra Suite), Mi2 - Mission Impossible 2 Pt.1 (Orchestra Suite), Mi2 - Mission Impossible 2 Pt. 2 (Orchestra Suite), Pearl Harbor (Orchestra Suite), Rush (Orchestra Suite), The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part 1, The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part 2, The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part 3 - Chevaliers De Sangreal, The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part 4, Madagascar: Best Friends (Orchestra Version), Spirit (Orchestra Suite), Kung F
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка

Track List

A1The Dark Knight Orchestra Suite6:08
A2King Arthur Orchestra Suite3:49
A3Mission: Impossible II Orchestra Suite: Part I: Nyah5:07
A4Mission: Impossible II Orchestra Suite: Part II: Injection4:49
B1Pearl Harbor Orchestra Suite5:05
B2Rush Orchestra Suite - Lost But Won6:19
B3The Lion King Orchestra Suite8:56
C1The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part I6:29
C2The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part II5:14
C3The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part III4:28
C4The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part IV4:24
D1Madagascar Orchestra Suite - Best Friends2:26
D2Spirit Orchestra Suite7:21
D3Kung Fu Panda Orchestra Suite - Oogway Ascends2:06
D4The Holiday Orchestra Suite7:32
E1Hannibal Orchestra Suite - To Every Captive Soul7:00
E2Pirates Of The Caribbean Orchestra Suite: Part I: Don't Think Now Is The Best Time / At Wit's End7:06
E3Pirates Of The Caribbean Orchestra Suite: Part II: Drink Up Me Hearties Yo Ho2:50
F1Gladiator Orchestra Suite: Part I: The Wheat / The Battle5:27
F2Gladiator Orchestra Suite: Part II: Elysium5:38
F3Gladiator Orchestra Suite: Part III: Now We Are Free4:14
F4Inception Orchestra Suite - Time4:47



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759286111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Hans Zimmer
Альбом (сингл)
A Symphonic Celebration
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Dark Knight (Orchestra Suite), King Arthur (Orchestra Suite), Mi2 - Mission Impossible 2 Pt.1 (Orchestra Suite), Mi2 - Mission Impossible 2 Pt. 2 (Orchestra Suite), Pearl Harbor (Orchestra Suite), Rush (Orchestra Suite), The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part 1, The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part 2, The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part 3 - Chevaliers De Sangreal, The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part 4, Madagascar: Best Friends (Orchestra Version), Spirit (Orchestra Suite), Kung F
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1The Dark Knight Orchestra Suite6:08
A2King Arthur Orchestra Suite3:49
A3Mission: Impossible II Orchestra Suite: Part I: Nyah5:07
A4Mission: Impossible II Orchestra Suite: Part II: Injection4:49
B1Pearl Harbor Orchestra Suite5:05
B2Rush Orchestra Suite - Lost But Won6:19
B3The Lion King Orchestra Suite8:56
C1The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part I6:29
C2The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part II5:14
C3The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part III4:28
C4The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part IV4:24
D1Madagascar Orchestra Suite - Best Friends2:26
D2Spirit Orchestra Suite7:21
D3Kung Fu Panda Orchestra Suite - Oogway Ascends2:06
D4The Holiday Orchestra Suite7:32
E1Hannibal Orchestra Suite - To Every Captive Soul7:00
E2Pirates Of The Caribbean Orchestra Suite: Part I: Don't Think Now Is The Best Time / At Wit's End7:06
E3Pirates Of The Caribbean Orchestra Suite: Part II: Drink Up Me Hearties Yo Ho2:50
F1Gladiator Orchestra Suite: Part I: The Wheat / The Battle5:27
F2Gladiator Orchestra Suite: Part II: Elysium5:38
F3Gladiator Orchestra Suite: Part III: Now We Are Free4:14
F4Inception Orchestra Suite - Time4:47


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - по цене 4980 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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