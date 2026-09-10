Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка

Трек-лист

The Dark Knight (Orchestra Suite), King Arthur (Orchestra Suite), Mi2 - Mission Impossible 2 Pt.1 (Orchestra Suite), Mi2 - Mission Impossible 2 Pt. 2 (Orchestra Suite), Pearl Harbor (Orchestra Suite), Rush (Orchestra Suite), The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part 1, The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part 2, The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part 3 - Chevaliers De Sangreal, The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part 4, Madagascar: Best Friends (Orchestra Version), Spirit (Orchestra Suite), Kung F