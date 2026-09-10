Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Hans Zimmer
Альбом (сингл)
A Symphonic Celebration
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб.
В наличии
Код товара: 388351
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759286111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Hans Zimmer
Альбом (сингл)
A Symphonic Celebration
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Dark Knight (Orchestra Suite), King Arthur (Orchestra Suite), Mi2 - Mission Impossible 2 Pt.1 (Orchestra Suite), Mi2 - Mission Impossible 2 Pt. 2 (Orchestra Suite), Pearl Harbor (Orchestra Suite), Rush (Orchestra Suite), The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part 1, The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part 2, The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part 3 - Chevaliers De Sangreal, The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part 4, Madagascar: Best Friends (Orchestra Version), Spirit (Orchestra Suite), Kung F
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Dark Knight Orchestra Suite
|6:08
|A2
|King Arthur Orchestra Suite
|3:49
|A3
|Mission: Impossible II Orchestra Suite: Part I: Nyah
|5:07
|A4
|Mission: Impossible II Orchestra Suite: Part II: Injection
|4:49
|B1
|Pearl Harbor Orchestra Suite
|5:05
|B2
|Rush Orchestra Suite - Lost But Won
|6:19
|B3
|The Lion King Orchestra Suite
|8:56
|C1
|The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part I
|6:29
|C2
|The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part II
|5:14
|C3
|The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part III
|4:28
|C4
|The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part IV
|4:24
|D1
|Madagascar Orchestra Suite - Best Friends
|2:26
|D2
|Spirit Orchestra Suite
|7:21
|D3
|Kung Fu Panda Orchestra Suite - Oogway Ascends
|2:06
|D4
|The Holiday Orchestra Suite
|7:32
|E1
|Hannibal Orchestra Suite - To Every Captive Soul
|7:00
|E2
|Pirates Of The Caribbean Orchestra Suite: Part I: Don't Think Now Is The Best Time / At Wit's End
|7:06
|E3
|Pirates Of The Caribbean Orchestra Suite: Part II: Drink Up Me Hearties Yo Ho
|2:50
|F1
|Gladiator Orchestra Suite: Part I: The Wheat / The Battle
|5:27
|F2
|Gladiator Orchestra Suite: Part II: Elysium
|5:38
|F3
|Gladiator Orchestra Suite: Part III: Now We Are Free
|4:14
|F4
|Inception Orchestra Suite - Time
|4:47
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759286111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Hans Zimmer
Альбом (сингл)
A Symphonic Celebration
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Dark Knight (Orchestra Suite), King Arthur (Orchestra Suite), Mi2 - Mission Impossible 2 Pt.1 (Orchestra Suite), Mi2 - Mission Impossible 2 Pt. 2 (Orchestra Suite), Pearl Harbor (Orchestra Suite), Rush (Orchestra Suite), The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part 1, The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part 2, The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part 3 - Chevaliers De Sangreal, The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part 4, Madagascar: Best Friends (Orchestra Version), Spirit (Orchestra Suite), Kung F
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|The Dark Knight Orchestra Suite
|6:08
|A2
|King Arthur Orchestra Suite
|3:49
|A3
|Mission: Impossible II Orchestra Suite: Part I: Nyah
|5:07
|A4
|Mission: Impossible II Orchestra Suite: Part II: Injection
|4:49
|B1
|Pearl Harbor Orchestra Suite
|5:05
|B2
|Rush Orchestra Suite - Lost But Won
|6:19
|B3
|The Lion King Orchestra Suite
|8:56
|C1
|The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part I
|6:29
|C2
|The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part II
|5:14
|C3
|The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part III
|4:28
|C4
|The Da Vinci Code Orchestra Suite: Part IV
|4:24
|D1
|Madagascar Orchestra Suite - Best Friends
|2:26
|D2
|Spirit Orchestra Suite
|7:21
|D3
|Kung Fu Panda Orchestra Suite - Oogway Ascends
|2:06
|D4
|The Holiday Orchestra Suite
|7:32
|E1
|Hannibal Orchestra Suite - To Every Captive Soul
|7:00
|E2
|Pirates Of The Caribbean Orchestra Suite: Part I: Don't Think Now Is The Best Time / At Wit's End
|7:06
|E3
|Pirates Of The Caribbean Orchestra Suite: Part II: Drink Up Me Hearties Yo Ho
|2:50
|F1
|Gladiator Orchestra Suite: Part I: The Wheat / The Battle
|5:27
|F2
|Gladiator Orchestra Suite: Part II: Elysium
|5:38
|F3
|Gladiator Orchestra Suite: Part III: Now We Are Free
|4:14
|F4
|Inception Orchestra Suite - Time
|4:47
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Hans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration (0190759286111) виниловая пластинка - по цене 4980 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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