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0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progress (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progress (coloured) виниловая пластинка

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0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progress (coloured) виниловая пластинка - фото 1
0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progress (coloured) виниловая пластинка - фото 2
0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progress (coloured) виниловая пластинка - фото 3
0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progress (coloured) виниловая пластинка - фото 4
0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progress (coloured) виниловая пластинка - фото 5
0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progress (coloured) виниловая пластинка - фото 6
0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progress (coloured) виниловая пластинка - фото 7
0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progress (coloured) виниловая пластинка - фото 8
0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progress (coloured) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Pyramid Work In Progress
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progress (coloured) виниловая пластинка - фото 1
  • 0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progress (coloured) виниловая пластинка - фото 2
  • 0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progress (coloured) виниловая пластинка - фото 3
  • 0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progress (coloured) виниловая пластинка - фото 4
  • 0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progress (coloured) виниловая пластинка - фото 5
  • 0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progress (coloured) виниловая пластинка - фото 6
  • 0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progress (coloured) виниловая пластинка - фото 7
  • 0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progress (coloured) виниловая пластинка - фото 8
  • 0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progress (coloured) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 230 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664947
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progress (coloured) виниловая пластинка
5 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297534238]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Pyramid Work In Progress
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Voyager (Early Stage), What Goes Up... / Little Voice (Early Version Demo), The Eagle Will Rise Again (Rough Mix Featuring Backing Vocals), One More River (Eric Woolfson's Songwriting Diary), Can't Take It With You (Rough Mix), In The Lap Of The Gods Part I (Demo), Pyramania (Eric Woolfson's Songwriting Diary), Hyper-Gamma-Spaces (Projectron), Shadow Of A Lonely Man (Alan Parsons' Experimental Demo Vocal)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progress (coloured) виниловая пластинка

Эта версия культового альбома Pyramid легендарной британской рок-группы Alan Parsons Project, содержит 9 треков, включающих ранние демо, черновые миксы и варианты от автора песен Эрика Вулфсона. Шесть из этих треков ранее не издавались, и все они впервые появляются на виниле.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре 0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progress (coloured) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297534238]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Pyramid Work In Progress
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Voyager (Early Stage), What Goes Up... / Little Voice (Early Version Demo), The Eagle Will Rise Again (Rough Mix Featuring Backing Vocals), One More River (Eric Woolfson's Songwriting Diary), Can't Take It With You (Rough Mix), In The Lap Of The Gods Part I (Demo), Pyramania (Eric Woolfson's Songwriting Diary), Hyper-Gamma-Spaces (Projectron), Shadow Of A Lonely Man (Alan Parsons' Experimental Demo Vocal)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Эта версия культового альбома Pyramid легендарной британской рок-группы Alan Parsons Project, содержит 9 треков, включающих ранние демо, черновые миксы и варианты от автора песен Эрика Вулфсона. Шесть из этих треков ранее не издавались, и все они впервые появляются на виниле.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progress (coloured) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5230 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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