0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progress (coloured) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Pyramid Work In Progress
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 230 руб.
В наличии
Код товара: 664947
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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297534238]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Pyramid Work In Progress
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Voyager (Early Stage), What Goes Up... / Little Voice (Early Version Demo), The Eagle Will Rise Again (Rough Mix Featuring Backing Vocals), One More River (Eric Woolfson's Songwriting Diary), Can't Take It With You (Rough Mix), In The Lap Of The Gods Part I (Demo), Pyramania (Eric Woolfson's Songwriting Diary), Hyper-Gamma-Spaces (Projectron), Shadow Of A Lonely Man (Alan Parsons' Experimental Demo Vocal)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progress (coloured) виниловая пластинка
Эта версия культового альбома Pyramid легендарной британской рок-группы Alan Parsons Project, содержит 9 треков, включающих ранние демо, черновые миксы и варианты от автора песен Эрика Вулфсона. Шесть из этих треков ранее не издавались, и все они впервые появляются на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297534238]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Pyramid Work In Progress
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Voyager (Early Stage), What Goes Up... / Little Voice (Early Version Demo), The Eagle Will Rise Again (Rough Mix Featuring Backing Vocals), One More River (Eric Woolfson's Songwriting Diary), Can't Take It With You (Rough Mix), In The Lap Of The Gods Part I (Demo), Pyramania (Eric Woolfson's Songwriting Diary), Hyper-Gamma-Spaces (Projectron), Shadow Of A Lonely Man (Alan Parsons' Experimental Demo Vocal)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Эта версия культового альбома Pyramid легендарной британской рок-группы Alan Parsons Project, содержит 9 треков, включающих ранние демо, черновые миксы и варианты от автора песен Эрика Вулфсона. Шесть из этих треков ранее не издавались, и все они впервые появляются на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progress (coloured) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5230 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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