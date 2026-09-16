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Uma2Rman - Куда Приводят Мечты (4657819846624) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Uma2Rman - Куда Приводят Мечты (4657819846624) виниловая пластинка

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Uma2Rman - Куда Приводят Мечты (4657819846624) виниловая пластинка - фото 1
Uma2Rman - Куда Приводят Мечты (4657819846624) виниловая пластинка - фото 2
Uma2Rman - Куда Приводят Мечты (4657819846624) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Uma2Rman
Альбом (сингл)
Куда Приводят Мечты
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Uma2Rman - Куда Приводят Мечты (4657819846624) виниловая пластинка - фото 1
  • Uma2Rman - Куда Приводят Мечты (4657819846624) виниловая пластинка - фото 2
  • Uma2Rman - Куда Приводят Мечты (4657819846624) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 320 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717988
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Uma2Rman - Куда Приводят Мечты (4657819846624) виниловая пластинка
5 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819846624]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Uma2Rman
Альбом (сингл)
Куда Приводят Мечты
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Не позвонишь (Uma2rman, Patricia Kaas), В городе лето, Припева нет, Куда приводят мечты, Че Гевара, Папины дочки, Записка, Любовь на сноуборде, Весеннее обострение, Дождь, Блюз, Кажется, Париж, Калифорния, Женщина, Романс
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Uma2Rman - Куда Приводят Мечты (4657819846624) виниловая пластинка

«Куда приводят мечты» — это глубокий и многогранный альбом от культовой российской группы Uma2rman, в котором переплетаются лирические размышления, романтическая тоска и философские вопросы о жизни, любви и предназначении. Пластинка сочетает в себе фирменный мелодичный рок группы с элементами альтернативного звучания и поэтичными текстами. От меланхоличных баллад до энергичных гитарных рифов — альбом ведёт слушателя по лабиринтам эмоций, предлагая задуматься о том, куда же на самом деле ведут нас наши мечты.

Отзывы о товаре Uma2Rman - Куда Приводят Мечты (4657819846624) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819846624]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Uma2Rman
Альбом (сингл)
Куда Приводят Мечты
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Не позвонишь (Uma2rman, Patricia Kaas), В городе лето, Припева нет, Куда приводят мечты, Че Гевара, Папины дочки, Записка, Любовь на сноуборде, Весеннее обострение, Дождь, Блюз, Кажется, Париж, Калифорния, Женщина, Романс
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Куда приводят мечты» — это глубокий и многогранный альбом от культовой российской группы Uma2rman, в котором переплетаются лирические размышления, романтическая тоска и философские вопросы о жизни, любви и предназначении. Пластинка сочетает в себе фирменный мелодичный рок группы с элементами альтернативного звучания и поэтичными текстами. От меланхоличных баллад до энергичных гитарных рифов — альбом ведёт слушателя по лабиринтам эмоций, предлагая задуматься о том, куда же на самом деле ведут нас наши мечты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Uma2Rman - Куда Приводят Мечты (4657819846624) виниловая пластинка - по цене 5320 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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