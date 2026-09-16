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Звуки Му - Грубый Закат В Москве (2Lp) (4660059682181B) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Звуки Му - Грубый Закат В Москве (2Lp) (4660059682181B) виниловая пластинка

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Звуки Му - Грубый Закат В Москве (2Lp) (4660059682181B) виниловая пластинка - фото 1
Звуки Му - Грубый Закат В Москве (2Lp) (4660059682181B) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Звуки Му
Альбом (сингл)
Грубый Закат В Москве
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Звуки Му - Грубый Закат В Москве (2Lp) (4660059682181B) виниловая пластинка - фото 1
  • Звуки Му - Грубый Закат В Москве (2Lp) (4660059682181B) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 320 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729605
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Звуки Му - Грубый Закат В Москве (2Lp) (4660059682181B) виниловая пластинка
5 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Отделение Выход
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Отделение ВЫХОД
Barcode
[4660059682181B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Звуки Му
Альбом (сингл)
Грубый Закат В Москве
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Грубый закат, Канава, Новосёлы, Больничный лист, Бронепоезд, Брат, Шуба-дуба блюз, Консервный нож, Оконное стекло, Ремонт, Диатез, Источник заразы, Лифт на небо, Тёмный му, Сигаретер, Серый голубь
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Звуки Му - Грубый Закат В Москве (2Lp) (4660059682181B) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Грубый закат, Канава, Новосёлы, Больничный лист, Бронепоезд, Брат, Шуба-дуба блюз, Консервный нож, Оконное стекло, Ремонт, Диатез, Источник заразы, Лифт на небо, Тёмный му, Сигаретер, Серый голубь



Теги товара: Панк-рок

Отзывы о товаре Звуки Му - Грубый Закат В Москве (2Lp) (4660059682181B) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Отделение Выход
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Отделение ВЫХОД
Barcode
[4660059682181B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Звуки Му
Альбом (сингл)
Грубый Закат В Москве
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Грубый закат, Канава, Новосёлы, Больничный лист, Бронепоезд, Брат, Шуба-дуба блюз, Консервный нож, Оконное стекло, Ремонт, Диатез, Источник заразы, Лифт на небо, Тёмный му, Сигаретер, Серый голубь
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Грубый закат, Канава, Новосёлы, Больничный лист, Бронепоезд, Брат, Шуба-дуба блюз, Консервный нож, Оконное стекло, Ремонт, Диатез, Источник заразы, Лифт на небо, Тёмный му, Сигаретер, Серый голубь


Теги товара: Панк-рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Звуки Му - Грубый Закат В Москве (2Lp) (4660059682181B) виниловая пластинка – стоимость товара 5320 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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