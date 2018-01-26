Whitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (coloured) (0889854836115) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.01.2018
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
I WISH YOU LOVE: MORE FROM THE BODYGUARD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
В наличии
Код товара: 165673
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.01.2018
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
I WISH YOU LOVE: MORE FROM THE BODYGUARD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Whitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (coloured) (0889854836115) виниловая пластинка
Track List
|A1
|I Will Always Love You (Alternate Mix)
|5:03
|A2
|I Have Nothing (Film Version)
|4:56
|A3
|I'm Every Woman (Clivilles & Cole House Mix I Edit)
|5:42
|A4
|Run To You (Film Version)
|4:18
|B1
|Queen Of The Night (Film Version)
|3:15
|B2
|Jesus Loves Me (Film Version)
|1:07
|B3
|Jesus Loves Me (A Capella Version)
|4:52
|B4
|I Will Always Love You (Film Version)
|4:34
|C1
|I Have Nothing (Live)
|6:52
|C2
|Run To You (Live)
|4:47
|C3
|Jesus Loves Me / He's Got The Whole World In His Hands (Live)
|10:38
|D1
|Queen Of The Night (Live)
|5:35
|D2
|I Will Always Love You (Live)
|6:15
|D3
|I'm Every Woman (Live)
|5:07
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.01.2018
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
I WISH YOU LOVE: MORE FROM THE BODYGUARD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Track List
|A1
|I Will Always Love You (Alternate Mix)
|5:03
|A2
|I Have Nothing (Film Version)
|4:56
|A3
|I'm Every Woman (Clivilles & Cole House Mix I Edit)
|5:42
|A4
|Run To You (Film Version)
|4:18
|B1
|Queen Of The Night (Film Version)
|3:15
|B2
|Jesus Loves Me (Film Version)
|1:07
|B3
|Jesus Loves Me (A Capella Version)
|4:52
|B4
|I Will Always Love You (Film Version)
|4:34
|C1
|I Have Nothing (Live)
|6:52
|C2
|Run To You (Live)
|4:47
|C3
|Jesus Loves Me / He's Got The Whole World In His Hands (Live)
|10:38
|D1
|Queen Of The Night (Live)
|5:35
|D2
|I Will Always Love You (Live)
|6:15
|D3
|I'm Every Woman (Live)
|5:07
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Whitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (coloured) (0889854836115) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3970 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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