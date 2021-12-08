Judas Priest - Painkiller (0889853909216) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
PAINKILLER
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 154627
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 330 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JUDAS PRIEST
Коллекция JUDAS PRIEST
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитJudas Priest - Turbo (0888751832718) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитJudas Priest - Sin After Sin (0889853907816) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитJudas Priest, Point Of Entry (0889853908516) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитJudas Priest - British Steel (0889853909513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитJudas Priest - Screaming For Vengeance (0889853908615) виниловая...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитJudas Priest - Painkiller (0889853909216) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитJudas Priest - Killing Machine (0889853908110) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитJudas Priest - Defenders Of The Faith (0889853908813) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 490 руб.1373 руб. в СплитJudas Priest, Priest...Live! (0889853908417) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитJudas Priest - Ram It Down (0889853908714) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 490 руб.1373 руб. в СплитJudas Priest - Firepower (0190758048710) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитJudas Priest - Stained Class (0889853907915) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитJudas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пл...
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853909216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
PAINKILLER
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Painkiller, Hell Patrol, All Guns Blazing, Leather Rebel, Metal Meltdown, Night Crawler, Between The Hammer & The Anvil, A Touch Of Evil, Battle Hymn, One Shot At Glory
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Judas Priest - Painkiller (0889853909216) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Painkiller
|6:07
|A2
|Hell Patrol
|3:37
|A3
|All Guns Blazing
|3:58
|A4
|Leather Rebel
|3:36
|A5
|Metal Meltdown
|4:50
|B6
|Night Crawler
|5:46
|B7
|Between The Hammer & The Anvil
|4:50
|B8
|A Touch Of Evil
|5:45
|B9
|Battle Hymn
|0:57
|B10
|One Shot At Glory
|6:48
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМихаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитВивальди Антонио - Времена года (4657792369011) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитПосле 11 - Детям до 16 (4657819840806) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМанго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в Сплит140 Ударов В Минуту - Лучшее (Cristal Purple) (4657792369028) ви...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитАкула - 25 лет на сцене. Лучшее (Green & Red) (4657792367901) ви...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитВалерия - Исцелю (4657819846198) виниловая пластинка
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853909216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
PAINKILLER
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Painkiller, Hell Patrol, All Guns Blazing, Leather Rebel, Metal Meltdown, Night Crawler, Between The Hammer & The Anvil, A Touch Of Evil, Battle Hymn, One Shot At Glory
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|Painkiller
|6:07
|A2
|Hell Patrol
|3:37
|A3
|All Guns Blazing
|3:58
|A4
|Leather Rebel
|3:36
|A5
|Metal Meltdown
|4:50
|B6
|Night Crawler
|5:46
|B7
|Between The Hammer & The Anvil
|4:50
|B8
|A Touch Of Evil
|5:45
|B9
|Battle Hymn
|0:57
|B10
|One Shot At Glory
|6:48
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Лучший альбом JUDAS PRIEST, в оригинале вышедший в 1990 году. Переиздание 2017 года, отличного качества. Звучание и полиграфия не проигрывают первопрессам, а цена очень выгодная. Рекомендую
Недостатки:
нет
Комментарий:
Пластинка настолько крута, что и спустя 30 с лишним лет звучит просто умопомрачительно! 46 с небольшим минут пролетают на одном дыхании, и передышка только на то, чтобы перевернуть пластинку. Абсолютная классика хэви-метала!
Достоинства:
Действительно отлично звучит! Полиграфия на высоте!
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Очень доволен покупкой!
Достоинства:
Альбомище
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Знакомство с heavy metal началось с него. Да и сейчас думаю это один из лучших метал-альбомов в истории. Хоть и переиздание, но звук отличный!!!
Judas Priest - Painkiller (0889853909216) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Judas Priest - Painkiller (0889853909216) виниловая пластинка
Достоинства:
Лучший альбом JUDAS PRIEST, в оригинале вышедший в 1990 году. Переиздание 2017 года, отличного качества. Звучание и полиграфия не проигрывают первопрессам, а цена очень выгодная. Рекомендую
Недостатки:
нет
Комментарий:
Пластинка настолько крута, что и спустя 30 с лишним лет звучит просто умопомрачительно! 46 с небольшим минут пролетают на одном дыхании, и передышка только на то, чтобы перевернуть пластинку. Абсолютная классика хэви-метала!
Достоинства:
Действительно отлично звучит! Полиграфия на высоте!
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Очень доволен покупкой!
Достоинства:
Альбомище
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Знакомство с heavy metal началось с него. Да и сейчас думаю это один из лучших метал-альбомов в истории. Хоть и переиздание, но звук отличный!!!