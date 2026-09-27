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Кристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (4603320377614Cw) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Кристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (4603320377614Cw) виниловая пластинка

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Кристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (4603320377614Cw) виниловая пластинка - фото 1
Кристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (4603320377614Cw) виниловая пластинка - фото 2
Кристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (4603320377614Cw) виниловая пластинка - фото 3
Кристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (4603320377614Cw) виниловая пластинка - фото 4
Кристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (4603320377614Cw) виниловая пластинка - фото 5
Кристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (4603320377614Cw) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Кристина Орбакайте
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Кристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (4603320377614Cw) виниловая пластинка - фото 1
  • Кристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (4603320377614Cw) виниловая пластинка - фото 2
  • Кристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (4603320377614Cw) виниловая пластинка - фото 3
  • Кристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (4603320377614Cw) виниловая пластинка - фото 4
  • Кристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (4603320377614Cw) виниловая пластинка - фото 5
  • Кристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (4603320377614Cw) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750423
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (4603320377614Cw) виниловая пластинка
4 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377614Cw]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Кристина Орбакайте
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Только ты, Позови меня, Любовь и мир, Я стану твоей, Две звезды, Песня о тебе, Ночь, Счастье, Ты и я, Прощай, Давай, Ангел
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Кристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (4603320377614Cw) виниловая пластинка

Треклист

  1. Только ты
  2. Позови меня
  3. Любовь и мир
  4. Я стану твоей
  5. Две звезды
  6. Песня о тебе
  7. Ночь
  8. Счастье
  9. Ты и я
  10. Прощай
  11. Давай
  12. Ангел



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Кристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (4603320377614Cw) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377614Cw]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Кристина Орбакайте
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Только ты, Позови меня, Любовь и мир, Я стану твоей, Две звезды, Песня о тебе, Ночь, Счастье, Ты и я, Прощай, Давай, Ангел
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Описание

Треклист

  1. Только ты
  2. Позови меня
  3. Любовь и мир
  4. Я стану твоей
  5. Две звезды
  6. Песня о тебе
  7. Ночь
  8. Счастье
  9. Ты и я
  10. Прощай
  11. Давай
  12. Ангел


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (4603320377614Cw) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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