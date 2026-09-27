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Технология - Лучшие Песни Gatefold) (4603320377881) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Технология - Лучшие Песни Gatefold) (4603320377881) виниловая пластинка

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Технология - Лучшие Песни Gatefold) (4603320377881) виниловая пластинка - фото 1
Технология - Лучшие Песни Gatefold) (4603320377881) виниловая пластинка - фото 2
Технология - Лучшие Песни Gatefold) (4603320377881) виниловая пластинка - фото 3
Технология - Лучшие Песни Gatefold) (4603320377881) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Технология
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Технология - Лучшие Песни Gatefold) (4603320377881) виниловая пластинка - фото 1
  • Технология - Лучшие Песни Gatefold) (4603320377881) виниловая пластинка - фото 2
  • Технология - Лучшие Песни Gatefold) (4603320377881) виниловая пластинка - фото 3
  • Технология - Лучшие Песни Gatefold) (4603320377881) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750425
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Технология - Лучшие Песни Gatefold) (4603320377881) виниловая пластинка
4 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377881]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Технология
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Нажми на кнопку, Странные танцы, Полчаса, Всё, что ты хочешь, Сигнал, Ядерный джаз, Песни ни о чём, В память о тебе, Рано или поздно, Шутник, Холодный след
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Технология - Лучшие Песни Gatefold) (4603320377881) виниловая пластинка

Треклист

  1. Нажми на кнопку
  2. Странные танцы
  3. Полчаса
  4. Всё, что ты хочешь
  5. Сигнал
  6. Ядерный джаз
  7. Песни ни о чём
  8. В память о тебе
  9. Рано или поздно
  10. Шутник
  11. Холодный след

Отзывы о товаре Технология - Лучшие Песни Gatefold) (4603320377881) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377881]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Технология
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Нажми на кнопку, Странные танцы, Полчаса, Всё, что ты хочешь, Сигнал, Ядерный джаз, Песни ни о чём, В память о тебе, Рано или поздно, Шутник, Холодный след
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Описание

Треклист

  1. Нажми на кнопку
  2. Странные танцы
  3. Полчаса
  4. Всё, что ты хочешь
  5. Сигнал
  6. Ядерный джаз
  7. Песни ни о чём
  8. В память о тебе
  9. Рано или поздно
  10. Шутник
  11. Холодный след
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Технология - Лучшие Песни Gatefold) (4603320377881) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4040 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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