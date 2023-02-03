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The Doors - Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Doors - Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537) виниловая пластинка

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The Doors - Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537) виниловая пластинка - фото 1
The Doors - Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537) виниловая пластинка - фото 2
The Doors - Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Morrison Hotel
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Doors - Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537) виниловая пластинка - фото 1
  • The Doors - Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537) виниловая пластинка - фото 2
  • The Doors - Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98762
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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The Doors - Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537) виниловая пластинка
4 080 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DOORS, THE
filter_none Товар входит в коллекцию DOORS, THE

Коллекция DOORS, THE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227986537]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Morrison Hotel
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Roadhouse Blues, Waiting for the Sun, You Make Me Real, Peace Frog, Blue Sunday, Ship of Fools, Land Ho!, The Spy, Queen of the Highway, Indian Summer, Maggie M’Gill
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Doors - Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537) виниловая пластинка

Track List

Hard Rock Cafe

A1Roadhouse Blues4:08
A2Waiting For The Sun4:02
A3You Make Me Real2:54
A4Peace Frog2:51
A5Blue Sunday2:10
A6Ship Of Fools3:17

Morrison Hotel

B1Land Ho!4:14
B2The Spy4:21
B3Queen Of The Highway2:52
B4Indian Summer2:37
B5Maggie M'Gill4:21



Теги товара: Indie, Progressive Rock

Отзывы о товаре The Doors - Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537) виниловая пластинка

03.02.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Переиздание от Rhino Vinyl 2009 года сделано очень ответственно и добротно ! Полиграфия альбомная , повторяет оригинал . На лицевой стороне обложки альбома — фотография группы через стекло в фойе гостиницы «Morrison Hotel», реально существовавшей в Лос-Анджелесе на Саут-Хоуп-стрит, дом 1246. На обратной стороне — фото закусочной под названием «Hard Rock Cafe» (это название затем было использовано известной сетью ресторанов Hard Rock Cafe). На развороте альбома фото группы . 180 граммовый винил звучит великолепно .

Недостатки:
нет

Комментарий:
Пятый альбом The Doors - "Morrison Hotel" вышел в 1970 году . "Morrison Hotel" по большому счету - не альбом, а компиляция из старых песен группы вперемешку с новым материалом и поэмами Моррисона, положенными на музыку. Для пластинки были подняты архивы и переделаны многие старые песни The Doors, исполнявшиеся еще на заре существования группы, Отсюда и вытекает его особая мозаичность и дробность. . Возможно, в результате этого «Morrson Hotel» представлял собой крепкий, вдохновленный ритм-энд-блюзом альбом .



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227986537]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Morrison Hotel
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Roadhouse Blues, Waiting for the Sun, You Make Me Real, Peace Frog, Blue Sunday, Ship of Fools, Land Ho!, The Spy, Queen of the Highway, Indian Summer, Maggie M’Gill
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание

Track List

Hard Rock Cafe

A1Roadhouse Blues4:08
A2Waiting For The Sun4:02
A3You Make Me Real2:54
A4Peace Frog2:51
A5Blue Sunday2:10
A6Ship Of Fools3:17

Morrison Hotel

B1Land Ho!4:14
B2The Spy4:21
B3Queen Of The Highway2:52
B4Indian Summer2:37
B5Maggie M'Gill4:21


Теги товара: Indie, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
03.02.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Переиздание от Rhino Vinyl 2009 года сделано очень ответственно и добротно ! Полиграфия альбомная , повторяет оригинал . На лицевой стороне обложки альбома — фотография группы через стекло в фойе гостиницы «Morrison Hotel», реально существовавшей в Лос-Анджелесе на Саут-Хоуп-стрит, дом 1246. На обратной стороне — фото закусочной под названием «Hard Rock Cafe» (это название затем было использовано известной сетью ресторанов Hard Rock Cafe). На развороте альбома фото группы . 180 граммовый винил звучит великолепно .

Недостатки:
нет

Комментарий:
Пятый альбом The Doors - "Morrison Hotel" вышел в 1970 году . "Morrison Hotel" по большому счету - не альбом, а компиляция из старых песен группы вперемешку с новым материалом и поэмами Моррисона, положенными на музыку. Для пластинки были подняты архивы и переделаны многие старые песни The Doors, исполнявшиеся еще на заре существования группы, Отсюда и вытекает его особая мозаичность и дробность. . Возможно, в результате этого «Morrson Hotel» представлял собой крепкий, вдохновленный ритм-энд-блюзом альбом .


The Doors - Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537) виниловая пластинка - по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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