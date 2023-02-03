The Doors - Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Morrison Hotel
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 98762
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 080 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DOORS, THE
Коллекция DOORS, THE
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитThe Doors - L.A. Woman (Stereo) (0075596032810) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитThe Doors - Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537)...
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитDoors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитThe Doors - The Doors (Mono) (Remastered) (0081227978884) винило...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитDoors - The Doors (Stereo) (0081227986506) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490...
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитDoors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 240 руб.1310 руб. в СплитThe Doors - Waiting For The Sun (Stereo) (Remastered) (008122798...
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитThe Doors - L.A. Woman (0081227986551) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитDoors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) винилова...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитDoors - The Doors (0075596065412) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (0075596067416) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 500 руб.875 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (0603497851331) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227986537]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Morrison Hotel
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Roadhouse Blues, Waiting for the Sun, You Make Me Real, Peace Frog, Blue Sunday, Ship of Fools, Land Ho!, The Spy, Queen of the Highway, Indian Summer, Maggie M’Gill
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Doors - Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537) виниловая пластинка
Track List
Hard Rock Cafe
|A1
|Roadhouse Blues
|4:08
|A2
|Waiting For The Sun
|4:02
|A3
|You Make Me Real
|2:54
|A4
|Peace Frog
|2:51
|A5
|Blue Sunday
|2:10
|A6
|Ship Of Fools
|3:17
Morrison Hotel
|B1
|Land Ho!
|4:14
|B2
|The Spy
|4:21
|B3
|Queen Of The Highway
|2:52
|B4
|Indian Summer
|2:37
|B5
|Maggie M'Gill
|4:21
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie, Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 890 руб.973 руб. в СплитSupermax - Electricity (0094637875612) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитАлександр Кутиков - Демоны любви (4680000800457) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитМихаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитDepeche Mode - 101 (0889853377114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитIron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344)...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитPaul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в Сплит3 Tenors - The 3 Tenors In Concert 1994 (0190295871871) винилова...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитThe Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитDavid Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитWhitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (colo...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитEnya - The Very Best Of (0825646467648) виниловая пластинка
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227986537]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Morrison Hotel
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Roadhouse Blues, Waiting for the Sun, You Make Me Real, Peace Frog, Blue Sunday, Ship of Fools, Land Ho!, The Spy, Queen of the Highway, Indian Summer, Maggie M’Gill
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Track List
Hard Rock Cafe
|A1
|Roadhouse Blues
|4:08
|A2
|Waiting For The Sun
|4:02
|A3
|You Make Me Real
|2:54
|A4
|Peace Frog
|2:51
|A5
|Blue Sunday
|2:10
|A6
|Ship Of Fools
|3:17
Morrison Hotel
|B1
|Land Ho!
|4:14
|B2
|The Spy
|4:21
|B3
|Queen Of The Highway
|2:52
|B4
|Indian Summer
|2:37
|B5
|Maggie M'Gill
|4:21
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie, Progressive Rock
Достоинства:
Переиздание от Rhino Vinyl 2009 года сделано очень ответственно и добротно ! Полиграфия альбомная , повторяет оригинал . На лицевой стороне обложки альбома — фотография группы через стекло в фойе гостиницы «Morrison Hotel», реально существовавшей в Лос-Анджелесе на Саут-Хоуп-стрит, дом 1246. На обратной стороне — фото закусочной под названием «Hard Rock Cafe» (это название затем было использовано известной сетью ресторанов Hard Rock Cafe). На развороте альбома фото группы . 180 граммовый винил звучит великолепно .
Недостатки:
нет
Комментарий:
Пятый альбом The Doors - "Morrison Hotel" вышел в 1970 году . "Morrison Hotel" по большому счету - не альбом, а компиляция из старых песен группы вперемешку с новым материалом и поэмами Моррисона, положенными на музыку. Для пластинки были подняты архивы и переделаны многие старые песни The Doors, исполнявшиеся еще на заре существования группы, Отсюда и вытекает его особая мозаичность и дробность. . Возможно, в результате этого «Morrson Hotel» представлял собой крепкий, вдохновленный ритм-энд-блюзом альбом .
The Doors - Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537) виниловая пластинка - по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Doors - Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537) виниловая пластинка
Достоинства:
Переиздание от Rhino Vinyl 2009 года сделано очень ответственно и добротно ! Полиграфия альбомная , повторяет оригинал . На лицевой стороне обложки альбома — фотография группы через стекло в фойе гостиницы «Morrison Hotel», реально существовавшей в Лос-Анджелесе на Саут-Хоуп-стрит, дом 1246. На обратной стороне — фото закусочной под названием «Hard Rock Cafe» (это название затем было использовано известной сетью ресторанов Hard Rock Cafe). На развороте альбома фото группы . 180 граммовый винил звучит великолепно .
Недостатки:
нет
Комментарий:
Пятый альбом The Doors - "Morrison Hotel" вышел в 1970 году . "Morrison Hotel" по большому счету - не альбом, а компиляция из старых песен группы вперемешку с новым материалом и поэмами Моррисона, положенными на музыку. Для пластинки были подняты архивы и переделаны многие старые песни The Doors, исполнявшиеся еще на заре существования группы, Отсюда и вытекает его особая мозаичность и дробность. . Возможно, в результате этого «Morrson Hotel» представлял собой крепкий, вдохновленный ритм-энд-блюзом альбом .