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Samson - Shock Tactics (coloured) (0819514012115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Samson - Shock Tactics (coloured) (0819514012115) виниловая пластинка

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Samson - Shock Tactics (coloured) (0819514012115) виниловая пластинка - фото 1
Samson - Shock Tactics (coloured) (0819514012115) виниловая пластинка - фото 2
Samson - Shock Tactics (coloured) (0819514012115) виниловая пластинка - фото 3
Samson - Shock Tactics (coloured) (0819514012115) виниловая пластинка - фото 4
Samson - Shock Tactics (coloured) (0819514012115) виниловая пластинка - фото 5
Samson - Shock Tactics (coloured) (0819514012115) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Samson
Альбом (сингл)
Shock Tactics
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Samson - Shock Tactics (coloured) (0819514012115) виниловая пластинка - фото 1
  • Samson - Shock Tactics (coloured) (0819514012115) виниловая пластинка - фото 2
  • Samson - Shock Tactics (coloured) (0819514012115) виниловая пластинка - фото 3
  • Samson - Shock Tactics (coloured) (0819514012115) виниловая пластинка - фото 4
  • Samson - Shock Tactics (coloured) (0819514012115) виниловая пластинка - фото 5
  • Samson - Shock Tactics (coloured) (0819514012115) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627656
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Samson - Shock Tactics (coloured) (0819514012115) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[0819514012115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Samson
Альбом (сингл)
Shock Tactics
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Samson - Shock Tactics (coloured) (0819514012115) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Riding With The Angels, Earth Mother, Nice Girl, Blood Lust, Go To Hell, Bright Lights, Once Bitten, Grime Crime, Communion



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Samson - Shock Tactics (coloured) (0819514012115) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[0819514012115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Samson
Альбом (сингл)
Shock Tactics
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Riding With The Angels, Earth Mother, Nice Girl, Blood Lust, Go To Hell, Bright Lights, Once Bitten, Grime Crime, Communion


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Samson - Shock Tactics (coloured) (0819514012115) виниловая пластинка – стоимость товара 3090 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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