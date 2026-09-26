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Emigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Emigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая пластинка

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Emigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая пластинка - фото 1
Emigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая пластинка - фото 2
Emigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая пластинка - фото 3
Emigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая пластинка - фото 4
Emigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая пластинка - фото 5
Emigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая пластинка - фото 6
Emigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Emigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая пластинка - фото 1
  • Emigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая пластинка - фото 2
  • Emigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая пластинка - фото 3
  • Emigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая пластинка - фото 4
  • Emigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая пластинка - фото 5
  • Emigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая пластинка - фото 6
  • Emigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626398
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Emigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая пластинка
4 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Emigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая пластинка

Четвёртый студийный альбом 2021 года музыкального проекта Emigrate. Все тексты песен написаны Рихардом Круспе и Терренсом Мэтлином, кроме Rage (автор - Кэрон Бернштейн) и Always on My Mind (Джонни Кристофер,Марк Джеймс и Уэйн Карсон, они же написали музыку). Аранжировку треков также написали Круспе и Мэтлин (кроме Always on My Mind). В записи трека Always On My Mind принял участие вокалист группы Rammstein Тиль Линдеманн. Издание на черном виниле. Трек Im Still Alive - это тот же трек что и Yeah Yeah Yeah на CD. Emigrate - музыкальный проект, основанный Рихардом Круспе, сооснователем группы Rammstein и её гитаристом. Проект появился в 2005 году во время творческого перерыва Rammstein после выпуска пятого альбома Rosenrot.

Отзывы о товаре Emigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Четвёртый студийный альбом 2021 года музыкального проекта Emigrate. Все тексты песен написаны Рихардом Круспе и Терренсом Мэтлином, кроме Rage (автор - Кэрон Бернштейн) и Always on My Mind (Джонни Кристофер,Марк Джеймс и Уэйн Карсон, они же написали музыку). Аранжировку треков также написали Круспе и Мэтлин (кроме Always on My Mind). В записи трека Always On My Mind принял участие вокалист группы Rammstein Тиль Линдеманн. Издание на черном виниле. Трек Im Still Alive - это тот же трек что и Yeah Yeah Yeah на CD. Emigrate - музыкальный проект, основанный Рихардом Круспе, сооснователем группы Rammstein и её гитаристом. Проект появился в 2005 году во время творческого перерыва Rammstein после выпуска пятого альбома Rosenrot.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Emigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4420 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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