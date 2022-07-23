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Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (0886978666512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (0886978666512) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Osbourne, Ozzy, Diary Of A Madman (0886978666512) виниловая пластинка - фото 1
Osbourne, Ozzy, Diary Of A Madman (0886978666512) виниловая пластинка - фото 2
Osbourne, Ozzy, Diary Of A Madman (0886978666512) виниловая пластинка - фото 3
Osbourne, Ozzy, Diary Of A Madman (0886978666512) виниловая пластинка - фото 4
Osbourne, Ozzy, Diary Of A Madman (0886978666512) виниловая пластинка - фото 5
Osbourne, Ozzy, Diary Of A Madman (0886978666512) виниловая пластинка - фото 6
Osbourne, Ozzy, Diary Of A Madman (0886978666512) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Osbourne, Ozzy, Diary Of A Madman (0886978666512) виниловая пластинка - фото 1
  • Osbourne, Ozzy, Diary Of A Madman (0886978666512) виниловая пластинка - фото 2
  • Osbourne, Ozzy, Diary Of A Madman (0886978666512) виниловая пластинка - фото 3
  • Osbourne, Ozzy, Diary Of A Madman (0886978666512) виниловая пластинка - фото 4
  • Osbourne, Ozzy, Diary Of A Madman (0886978666512) виниловая пластинка - фото 5
  • Osbourne, Ozzy, Diary Of A Madman (0886978666512) виниловая пластинка - фото 6
  • Osbourne, Ozzy, Diary Of A Madman (0886978666512) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184976
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (0886978666512) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Ozzy Osbourne
filter_none Товар входит в коллекцию Ozzy Osbourne

Коллекция Ozzy Osbourne


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (0886978666512) виниловая пластинка

Track List

A1Over The Mountain
A2Flying High Again
A3You Can't Kill Rock And Roll
A4Believer
B1Little Dolls
B2Tonight
B3S.A.T.O
B4Diary Of A Madman

Отзывы о товаре Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (0886978666512) виниловая пластинка

23.07.2022
Олег

Достоинства:
Красочно оформленная обложка . “Diary Of A Madman” – один из моих самых любимых альбомов , где Оззи показывает себя ярким мелодистом . Среди вещей очень понравилось все. Слабых композиций нет совершенно.

Недостатки:
Отсутствия антистатаческого конверта .

Комментарий:
Второй сольный альбом Оззи Осборна был записан в феврале - марте 1981 года , а издан в ноябре 1981 года . Оззи Осборну запись понравилась больше , чем первый сольник . Это последняя работа гитариста Рэнди Роадса. 19 марта 1982 года гитарист трагически погиб в авиакатастрофе . Мир его праху !
03.07.2022
Михаил

Достоинства:
Отличное переиздание одного из лучших альбомов.

Недостатки:
Нет антистатистического конверта(к этому уже привыкли).

Комментарий:
Самая низкая цена в магазине Котофото!А если еще есть бонусные баллы,так вообще сказачно!Спасибо.



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Over The Mountain
A2Flying High Again
A3You Can't Kill Rock And Roll
A4Believer
B1Little Dolls
B2Tonight
B3S.A.T.O
B4Diary Of A Madman
Самовывоз
Доставка
Отзывы
23.07.2022
Олег

Достоинства:
Красочно оформленная обложка . “Diary Of A Madman” – один из моих самых любимых альбомов , где Оззи показывает себя ярким мелодистом . Среди вещей очень понравилось все. Слабых композиций нет совершенно.

Недостатки:
Отсутствия антистатаческого конверта .

Комментарий:
Второй сольный альбом Оззи Осборна был записан в феврале - марте 1981 года , а издан в ноябре 1981 года . Оззи Осборну запись понравилась больше , чем первый сольник . Это последняя работа гитариста Рэнди Роадса. 19 марта 1982 года гитарист трагически погиб в авиакатастрофе . Мир его праху !
03.07.2022
Михаил

Достоинства:
Отличное переиздание одного из лучших альбомов.

Недостатки:
Нет антистатистического конверта(к этому уже привыкли).

Комментарий:
Самая низкая цена в магазине Котофото!А если еще есть бонусные баллы,так вообще сказачно!Спасибо.


Ozzy Osbourne - Diary Of A Madman (0886978666512) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2920 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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