Ozzy Osbourne - Memoirs Of A Madman (2Lp) (0888750156112) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб.
В наличии
Код товара: 99268
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 250 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Ozzy Osbourne
Коллекция Ozzy Osbourne
-
В наличииЦена 5 250 руб.1313 руб. в СплитOzzy Osbourne - Memoirs Of A Madman (2Lp) (0888750156112) винило...
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитOzzy Osbourne - Blizzard Of Ozz (0886977381911) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитOzzy Osbourne - Diary Of A Madman (0886978666512) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитOzzy Osbourne - Ordinary Man (0194397184518) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ozzy Osbourne - Memoirs Of A Madman (2Lp) (0888750156112) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Ozzy Osbourne – Crazy Train
|A2
|Ozzy Osbourne – Mr. Crowley
|A3
|Ozzy Osbourne – Flying High Again
|A4
|Ozzy Osbourne – Over The Mountain
|B1
|Ozzy Osbourne – Bark At The Moon
|B2
|Ozzy Osbourne – The Ultimate Sin
|B3
|Ozzy Osbourne – Miracle Man
|B4
|Ozzy Osbourne – No More Tears (Edit)
|C1
|Ozzy Osbourne – Mama, I'm Coming Home
|C2
|Ozzy Osbourne – Road To Nowhere
|C3
|Ozzy Osbourne – Perry Mason
|C4
|Ozzy Osbourne – I Just Want You
|D1
|Ozzy Osbourne – Gets Me Through
|D2
|Ozzy Osbourne, Kelly Osbourne – Changes
|D3
|Ozzy Osbourne – I Don't Wanna Stop
|D4
|Ozzy Osbourne – Let Me Hear You Scream
|D5
|Ozzy Osbourne – Paranoid (Live)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 990 руб. 7 105 руб.1248 руб. в СплитQueen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитLCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитLCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитJoy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитDiana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитPaco De Lucia - The Montreux Years (4050538800364) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитLake & Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитDuran Duran - Red Carpet Massacre (4050538777314) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитGarbage - Version 2.0 (4050538674637) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитMachine Gun Kelly - Tickets To My Downfall (0602507369149) винил...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитBeck - Odelay (0602547933782) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитModern Jazz Quartet - The Montreux Years (4050538870602) винилов...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Ozzy Osbourne – Crazy Train
|A2
|Ozzy Osbourne – Mr. Crowley
|A3
|Ozzy Osbourne – Flying High Again
|A4
|Ozzy Osbourne – Over The Mountain
|B1
|Ozzy Osbourne – Bark At The Moon
|B2
|Ozzy Osbourne – The Ultimate Sin
|B3
|Ozzy Osbourne – Miracle Man
|B4
|Ozzy Osbourne – No More Tears (Edit)
|C1
|Ozzy Osbourne – Mama, I'm Coming Home
|C2
|Ozzy Osbourne – Road To Nowhere
|C3
|Ozzy Osbourne – Perry Mason
|C4
|Ozzy Osbourne – I Just Want You
|D1
|Ozzy Osbourne – Gets Me Through
|D2
|Ozzy Osbourne, Kelly Osbourne – Changes
|D3
|Ozzy Osbourne – I Don't Wanna Stop
|D4
|Ozzy Osbourne – Let Me Hear You Scream
|D5
|Ozzy Osbourne – Paranoid (Live)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Отличный сборник на виниле.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Великолепный сборник , с лучшими музыкальными хитами. Сборник составлен грамотно, от Раннего к позднему.
Качество звука на хорошем уровне. Полиграфия качественная , винил тихий.
Рекомендую к покупке В Котофото по привлекательной цене.
Ozzy Osbourne - Memoirs Of A Madman (2Lp) (0888750156112) виниловая пластинка - купить по цене 5250 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ozzy Osbourne - Memoirs Of A Madman (2Lp) (0888750156112) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличный сборник на виниле.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Великолепный сборник , с лучшими музыкальными хитами. Сборник составлен грамотно, от Раннего к позднему.
Качество звука на хорошем уровне. Полиграфия качественная , винил тихий.
Рекомендую к покупке В Котофото по привлекательной цене.