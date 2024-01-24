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Ozzy Osbourne - Memoirs Of A Madman (2Lp) (0888750156112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ozzy Osbourne - Memoirs Of A Madman (2Lp) (0888750156112) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Виниловая пластинка Osbourne, Ozzy, Memoirs Of A Madman (Remastered) (0888750156112)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99268
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ozzy Osbourne - Memoirs Of A Madman (2Lp) (0888750156112) виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Ozzy Osbourne
filter_none Товар входит в коллекцию Ozzy Osbourne

Коллекция Ozzy Osbourne


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ozzy Osbourne - Memoirs Of A Madman (2Lp) (0888750156112) виниловая пластинка

Track List

A1Ozzy Osbourne – Crazy Train
A2Ozzy Osbourne – Mr. Crowley
A3Ozzy Osbourne – Flying High Again
A4Ozzy Osbourne – Over The Mountain
B1Ozzy Osbourne – Bark At The Moon
B2Ozzy Osbourne – The Ultimate Sin
B3Ozzy Osbourne – Miracle Man
B4Ozzy Osbourne – No More Tears (Edit)
C1Ozzy Osbourne – Mama, I'm Coming Home
C2Ozzy Osbourne – Road To Nowhere
C3Ozzy Osbourne – Perry Mason
C4Ozzy Osbourne – I Just Want You
D1Ozzy Osbourne – Gets Me Through
D2Ozzy Osbourne, Kelly Osbourne – Changes
D3Ozzy Osbourne – I Don't Wanna Stop
D4Ozzy Osbourne – Let Me Hear You Scream
D5Ozzy Osbourne – Paranoid (Live)

Отзывы о товаре Ozzy Osbourne - Memoirs Of A Madman (2Lp) (0888750156112) виниловая пластинка

24.01.2024
Алексей

Достоинства:
Отличный сборник на виниле.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Великолепный сборник , с лучшими музыкальными хитами. Сборник составлен грамотно, от Раннего к позднему.
Качество звука на хорошем уровне. Полиграфия качественная , винил тихий.
Рекомендую к покупке В Котофото по привлекательной цене.



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Ozzy Osbourne – Crazy Train
A2Ozzy Osbourne – Mr. Crowley
A3Ozzy Osbourne – Flying High Again
A4Ozzy Osbourne – Over The Mountain
B1Ozzy Osbourne – Bark At The Moon
B2Ozzy Osbourne – The Ultimate Sin
B3Ozzy Osbourne – Miracle Man
B4Ozzy Osbourne – No More Tears (Edit)
C1Ozzy Osbourne – Mama, I'm Coming Home
C2Ozzy Osbourne – Road To Nowhere
C3Ozzy Osbourne – Perry Mason
C4Ozzy Osbourne – I Just Want You
D1Ozzy Osbourne – Gets Me Through
D2Ozzy Osbourne, Kelly Osbourne – Changes
D3Ozzy Osbourne – I Don't Wanna Stop
D4Ozzy Osbourne – Let Me Hear You Scream
D5Ozzy Osbourne – Paranoid (Live)
Самовывоз
Доставка
Отзывы
24.01.2024
Алексей

Достоинства:
Отличный сборник на виниле.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Великолепный сборник , с лучшими музыкальными хитами. Сборник составлен грамотно, от Раннего к позднему.
Качество звука на хорошем уровне. Полиграфия качественная , винил тихий.
Рекомендую к покупке В Котофото по привлекательной цене.


Ozzy Osbourne - Memoirs Of A Madman (2Lp) (0888750156112) виниловая пластинка - купить по цене 5250 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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