Ozzy Osbourne - Ordinary Man (0194397184518) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ozzy Osbourne
Альбом (сингл)
ORDINARY MAN
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 387959
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3 040 руб.
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Коллекция Ozzy Osbourne
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397184518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ozzy Osbourne
Альбом (сингл)
ORDINARY MAN
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Straight To Hell, All My Life, Goodbye, Ordinary Man, Under The Graveyard, Eat Me, Today Is The End, Scary Little Green Men, Holy For Tonight, It's A Raid
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ozzy Osbourne - Ordinary Man (0194397184518) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Straight To Hell
|A2
|All My Life
|A3
|Goodbye
|A4
|Ordinary Man
|A5
|Under The Graveyard
|B1
|Eat Me
|B2
|Today Is The End
|B3
|Scary Little Green Men
|B4
|Holy For Tonight
|B5
|It's A Raid
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397184518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ozzy Osbourne
Альбом (сингл)
ORDINARY MAN
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Straight To Hell, All My Life, Goodbye, Ordinary Man, Under The Graveyard, Eat Me, Today Is The End, Scary Little Green Men, Holy For Tonight, It's A Raid
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Straight To Hell
|A2
|All My Life
|A3
|Goodbye
|A4
|Ordinary Man
|A5
|Under The Graveyard
|B1
|Eat Me
|B2
|Today Is The End
|B3
|Scary Little Green Men
|B4
|Holy For Tonight
|B5
|It's A Raid
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Отлично оформленная обложка - на ней великий и ужасный во всей красе . Состоит из 10 композиций , в записи которых участвовали Элтон Джон , Слэш- культовый гитарист группы Guns N’ Roses и другие чуть менее известные музыканты .
По звуку лично у меня претензий нет , все композиции , как всегда , на высоком уровне , давно заданном этим музыкантом . Записан альбом на 140 граммовой черной массе . Внутри карточка для скачивания альбома в MP3 c бонус -треками . Внутренний конверт с текстами песен .
Недостатки:
Нет антистатического конверта , альбом не разворотный , нет плаката ( как в издании DELUX ).
Комментарий:
Последний на 21 февраля 2020 года альбом великого Ozzy Ozbourne . Первая сольная работа за последние 10 лет .
Достоинства:
Самый крайний, на данный момент, альбом Великого и Ужасного (и очень надеюсь, что не последний, но...). Заглавный трек с гостевым участием сэра Элтона. Сам альбом неровный и неоднозначный. Но мы то понимаем, что важен сам факт записи и ее выпуска, поскольку (после стольких лет рок-н-рольного безумства и излишеств) сейчас Папаше реально поплохело. И хвала небесам, что он вообще дошел до студии и смог записаться.
Недостатки:
Код на скачивание цифровой версии имел ограниченное время действия - до марта 2021 года. Винил 140 грамм, могли бы не жмотиться на 180
Комментарий:
Оззи есть Оззи, даже в нынешнем коматозном состоянии. Его голос уникален, а самого Оззи по праву называют крестным отцом хэви-метала. Рука не поднимается напечатать, что возможно это последний альбом Оззи (дай Бог ему сил и здоровья), но все может быть. Истинный любитель тяжелой музыки просто из уважения к Мэтру не сможет пройти мимо этой пластинки
Ozzy Osbourne - Ordinary Man (0194397184518) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3040 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ozzy Osbourne - Ordinary Man (0194397184518) виниловая пластинка
Достоинства:
Отлично оформленная обложка - на ней великий и ужасный во всей красе . Состоит из 10 композиций , в записи которых участвовали Элтон Джон , Слэш- культовый гитарист группы Guns N’ Roses и другие чуть менее известные музыканты .
По звуку лично у меня претензий нет , все композиции , как всегда , на высоком уровне , давно заданном этим музыкантом . Записан альбом на 140 граммовой черной массе . Внутри карточка для скачивания альбома в MP3 c бонус -треками . Внутренний конверт с текстами песен .
Недостатки:
Нет антистатического конверта , альбом не разворотный , нет плаката ( как в издании DELUX ).
Комментарий:
Последний на 21 февраля 2020 года альбом великого Ozzy Ozbourne . Первая сольная работа за последние 10 лет .
Достоинства:
Самый крайний, на данный момент, альбом Великого и Ужасного (и очень надеюсь, что не последний, но...). Заглавный трек с гостевым участием сэра Элтона. Сам альбом неровный и неоднозначный. Но мы то понимаем, что важен сам факт записи и ее выпуска, поскольку (после стольких лет рок-н-рольного безумства и излишеств) сейчас Папаше реально поплохело. И хвала небесам, что он вообще дошел до студии и смог записаться.
Недостатки:
Код на скачивание цифровой версии имел ограниченное время действия - до марта 2021 года. Винил 140 грамм, могли бы не жмотиться на 180
Комментарий:
Оззи есть Оззи, даже в нынешнем коматозном состоянии. Его голос уникален, а самого Оззи по праву называют крестным отцом хэви-метала. Рука не поднимается напечатать, что возможно это последний альбом Оззи (дай Бог ему сил и здоровья), но все может быть. Истинный любитель тяжелой музыки просто из уважения к Мэтру не сможет пройти мимо этой пластинки