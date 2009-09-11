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The Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490) виниловая пластинка

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The Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490) виниловая пластинка - фото 1
The Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490) виниловая пластинка - фото 2
The Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490) виниловая пластинка - фото 3
The Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490) виниловая пластинка - фото 4
The Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490) виниловая пластинка - фото 5
The Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490) виниловая пластинка - фото 6
The Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490) виниловая пластинка - фото 7
The Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490) виниловая пластинка - фото 8
The Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.09.2009
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
THE SOFT PARADE (STEREO)
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490) виниловая пластинка - фото 1
  • The Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490) виниловая пластинка - фото 2
  • The Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490) виниловая пластинка - фото 3
  • The Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490) виниловая пластинка - фото 4
  • The Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490) виниловая пластинка - фото 5
  • The Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490) виниловая пластинка - фото 6
  • The Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490) виниловая пластинка - фото 7
  • The Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490) виниловая пластинка - фото 8
  • The Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98769
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DOORS, THE
filter_none Товар входит в коллекцию DOORS, THE

Коллекция DOORS, THE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227986490
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.09.2009
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
THE SOFT PARADE (STEREO)
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490) виниловая пластинка

Track List

A1Tell All The People3:24
A2Touch Me3:15
A3Shaman's Blues4:45
A4Do It3:01
A5Easy Ride2:35
B1Wild Child2:36
B2Runnin' Blue2:27
B3Wishful Sinful2:56
B4The Soft Parade8:40



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре The Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227986490
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.09.2009
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
THE SOFT PARADE (STEREO)
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Tell All The People3:24
A2Touch Me3:15
A3Shaman's Blues4:45
A4Do It3:01
A5Easy Ride2:35
B1Wild Child2:36
B2Runnin' Blue2:27
B3Wishful Sinful2:56
B4The Soft Parade8:40


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490) виниловая пластинка - по цене 4330 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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