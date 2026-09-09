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Pet Shop Boys - Yes (0190295852801) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pet Shop Boys - Yes (0190295852801) виниловая пластинка

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Pet Shop Boys - Yes (0190295852801) виниловая пластинка - фото 1
Pet Shop Boys - Yes (0190295852801) виниловая пластинка - фото 2
Pet Shop Boys - Yes (0190295852801) виниловая пластинка - фото 3
Pet Shop Boys - Yes (0190295852801) виниловая пластинка - фото 4
Pet Shop Boys - Yes (0190295852801) виниловая пластинка - фото 5
Pet Shop Boys - Yes (0190295852801) виниловая пластинка - фото 6
Pet Shop Boys - Yes (0190295852801) виниловая пластинка - фото 7
Pet Shop Boys - Yes (0190295852801) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
YES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pet Shop Boys - Yes (0190295852801) виниловая пластинка - фото 1
  • Pet Shop Boys - Yes (0190295852801) виниловая пластинка - фото 2
  • Pet Shop Boys - Yes (0190295852801) виниловая пластинка - фото 3
  • Pet Shop Boys - Yes (0190295852801) виниловая пластинка - фото 4
  • Pet Shop Boys - Yes (0190295852801) виниловая пластинка - фото 5
  • Pet Shop Boys - Yes (0190295852801) виниловая пластинка - фото 6
  • Pet Shop Boys - Yes (0190295852801) виниловая пластинка - фото 7
  • Pet Shop Boys - Yes (0190295852801) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152887
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Pet Shop Boys - Yes (0190295852801) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PET SHOP BOYS
filter_none Товар входит в коллекцию PET SHOP BOYS

Коллекция PET SHOP BOYS


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295852801]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
YES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Love etc. (2017 Remastered Version), All Over the World (2017 Remastered Version), Beautiful People (2017 Remastered Version), Did You See Me Coming? (2017 Remastered Version), Vulnerable (2017 Remastered Version), More Than a Dream (2017 Remastered Version), Building a Wall (2017 Remastered Version), King of Rome (2017 Remastered Version), Pandemonium (2017 Remastered Version), The Way It Used to Be (2017 Remastered Version), Legacy (2017 Remastered Version)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pet Shop Boys - Yes (0190295852801) виниловая пластинка

Track List

A1Love Etc.
A2All Over The World
A3Beautiful People
A4Did You See Me Coming?
A5Vulnerable
A6More Than A Dream
B1Building A Wall
B2King Of Rome
B3Pandemonium
B4The Way It Used To Be
B5Legacy

Отзывы о товаре Pet Shop Boys - Yes (0190295852801) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295852801]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
YES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Love etc. (2017 Remastered Version), All Over the World (2017 Remastered Version), Beautiful People (2017 Remastered Version), Did You See Me Coming? (2017 Remastered Version), Vulnerable (2017 Remastered Version), More Than a Dream (2017 Remastered Version), Building a Wall (2017 Remastered Version), King of Rome (2017 Remastered Version), Pandemonium (2017 Remastered Version), The Way It Used to Be (2017 Remastered Version), Legacy (2017 Remastered Version)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Love Etc.
A2All Over The World
A3Beautiful People
A4Did You See Me Coming?
A5Vulnerable
A6More Than A Dream
B1Building A Wall
B2King Of Rome
B3Pandemonium
B4The Way It Used To Be
B5Legacy
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Pet Shop Boys - Yes (0190295852801) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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