Pet Shop Boys - Yes (0190295852801) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
YES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
В наличии
Код товара: 152887
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295852801]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
YES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Love etc. (2017 Remastered Version), All Over the World (2017 Remastered Version), Beautiful People (2017 Remastered Version), Did You See Me Coming? (2017 Remastered Version), Vulnerable (2017 Remastered Version), More Than a Dream (2017 Remastered Version), Building a Wall (2017 Remastered Version), King of Rome (2017 Remastered Version), Pandemonium (2017 Remastered Version), The Way It Used to Be (2017 Remastered Version), Legacy (2017 Remastered Version)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pet Shop Boys - Yes (0190295852801) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Love Etc.
|A2
|All Over The World
|A3
|Beautiful People
|A4
|Did You See Me Coming?
|A5
|Vulnerable
|A6
|More Than A Dream
|B1
|Building A Wall
|B2
|King Of Rome
|B3
|Pandemonium
|B4
|The Way It Used To Be
|B5
|Legacy
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295852801]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
YES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Love etc. (2017 Remastered Version), All Over the World (2017 Remastered Version), Beautiful People (2017 Remastered Version), Did You See Me Coming? (2017 Remastered Version), Vulnerable (2017 Remastered Version), More Than a Dream (2017 Remastered Version), Building a Wall (2017 Remastered Version), King of Rome (2017 Remastered Version), Pandemonium (2017 Remastered Version), The Way It Used to Be (2017 Remastered Version), Legacy (2017 Remastered Version)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Love Etc.
|A2
|All Over The World
|A3
|Beautiful People
|A4
|Did You See Me Coming?
|A5
|Vulnerable
|A6
|More Than A Dream
|B1
|Building A Wall
|B2
|King Of Rome
|B3
|Pandemonium
|B4
|The Way It Used To Be
|B5
|Legacy
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Pet Shop Boys - Yes (0190295852801) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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