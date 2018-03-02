Pet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.03.2018
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
ACTUALLY
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
В наличии
Код товара: 165915
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4 560 руб.
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Коллекция PET SHOP BOYS
Коллекция PET SHOP BOYS
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В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитPet Shop Boys - Yes (0190295852801) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитPet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка
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В наличииЦена 3 980 руб.995 руб. в СплитPet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.03.2018
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
ACTUALLY
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка
Track List
|A1
|One More Chance
|5:28
|A2
|What Have I Done To Deserve This?
|4:21
|A3
|Shopping
|3:37
|A4
|Rent
|5:07
|A5
|Hit Music
|4:44
|B1
|It Couldn't Happen Here
|5:19
|B2
|It's A Sin
|4:59
|B3
|I Want To Wake Up
|5:08
|B4
|Heart
|3:57
|B5
|King's Cross
|5:09
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.03.2018
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
ACTUALLY
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|One More Chance
|5:28
|A2
|What Have I Done To Deserve This?
|4:21
|A3
|Shopping
|3:37
|A4
|Rent
|5:07
|A5
|Hit Music
|4:44
|B1
|It Couldn't Happen Here
|5:19
|B2
|It's A Sin
|4:59
|B3
|I Want To Wake Up
|5:08
|B4
|Heart
|3:57
|B5
|King's Cross
|5:09
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Pet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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