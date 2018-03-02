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Pet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка

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Pet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка - фото 1
Pet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка - фото 2
Pet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка - фото 3
Pet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка - фото 4
Pet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка - фото 5
Pet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка - фото 6
Pet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка - фото 7
Pet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка - фото 8
Pet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.03.2018
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
ACTUALLY
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка - фото 1
  • Pet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка - фото 2
  • Pet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка - фото 3
  • Pet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка - фото 4
  • Pet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка - фото 5
  • Pet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка - фото 6
  • Pet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка - фото 7
  • Pet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка - фото 8
  • Pet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165915
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Pet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PET SHOP BOYS
filter_none Товар входит в коллекцию PET SHOP BOYS

Коллекция PET SHOP BOYS


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.03.2018
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
ACTUALLY
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка

Track List

A1One More Chance5:28
A2What Have I Done To Deserve This?4:21
A3Shopping3:37
A4Rent5:07
A5Hit Music4:44
B1It Couldn't Happen Here5:19
B2It's A Sin4:59
B3I Want To Wake Up5:08
B4Heart3:57
B5King's Cross5:09

Отзывы о товаре Pet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.03.2018
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
ACTUALLY
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1One More Chance5:28
A2What Have I Done To Deserve This?4:21
A3Shopping3:37
A4Rent5:07
A5Hit Music4:44
B1It Couldn't Happen Here5:19
B2It's A Sin4:59
B3I Want To Wake Up5:08
B4Heart3:57
B5King's Cross5:09
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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