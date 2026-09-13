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Coldplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Coldplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка

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Coldplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка - фото 1
Coldplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка - фото 2
Coldplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка - фото 3
Coldplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка - фото 4
Coldplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка - фото 5
Coldplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка - фото 6
Coldplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка - фото 7
Coldplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка - фото 8
Coldplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка - фото 9
Coldplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
PARACHUTES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Coldplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка - фото 1
  • Coldplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка - фото 2
  • Coldplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка - фото 3
  • Coldplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка - фото 4
  • Coldplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка - фото 5
  • Coldplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка - фото 6
  • Coldplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка - фото 7
  • Coldplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка - фото 8
  • Coldplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка - фото 9
  • Coldplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717382
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Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732630865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
PARACHUTES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Don't Panic, Shiver, Spies, Sparks, Yellow, Trouble, Parachutes, High Speed, We Never Change, Everything's Not Lost, Life Is For Living
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Coldplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка

Parachutes (с англ. — «Парашюты») — дебютный студийный альбом английской рок-группы Coldplay. Его выход состоялся 10 июля 2000 года в Великобритании и 7 ноября в США. Продюсированием большинства песен занималась сама группа совместно с Кеном Нельсоном, один трек спродюсировал Крис Элисон. С альбома вышло четыре ставших хитами сингла: «Shiver», «Yellow», «Trouble», и «Don’t Panic». Альбом оказался успешным с коммерческой точки зрения и был тепло принят критиками. После выхода он быстро достиг первой строчки британских хит-парадов и в дальнейшем стал девятикратно платиновым. В Соединённых Штатах диск поднялся до 51-й строчки хит-парада Billboard 200 и впоследствии получил статус дважды платинового. В 2002 году альбом завоевал премию Грэмми в номинации «Лучший альтернативный альбом». Parachutes занимает 22-ю позицию в списке самых продаваемых в Соединённом Королевстве альбомов XXI века; в 2001 году он получил награду BRIT Awards, как лучший британский альбом. По состоянию на 2020 год по всему миру было продано более 13 миллионов копий.



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре Coldplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732630865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
PARACHUTES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Don't Panic, Shiver, Spies, Sparks, Yellow, Trouble, Parachutes, High Speed, We Never Change, Everything's Not Lost, Life Is For Living
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Parachutes (с англ. — «Парашюты») — дебютный студийный альбом английской рок-группы Coldplay. Его выход состоялся 10 июля 2000 года в Великобритании и 7 ноября в США. Продюсированием большинства песен занималась сама группа совместно с Кеном Нельсоном, один трек спродюсировал Крис Элисон. С альбома вышло четыре ставших хитами сингла: «Shiver», «Yellow», «Trouble», и «Don’t Panic». Альбом оказался успешным с коммерческой точки зрения и был тепло принят критиками. После выхода он быстро достиг первой строчки британских хит-парадов и в дальнейшем стал девятикратно платиновым. В Соединённых Штатах диск поднялся до 51-й строчки хит-парада Billboard 200 и впоследствии получил статус дважды платинового. В 2002 году альбом завоевал премию Грэмми в номинации «Лучший альтернативный альбом». Parachutes занимает 22-ю позицию в списке самых продаваемых в Соединённом Королевстве альбомов XXI века; в 2001 году он получил награду BRIT Awards, как лучший британский альбом. По состоянию на 2020 год по всему миру было продано более 13 миллионов копий.


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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