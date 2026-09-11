Green Day - Saviors (0093624870692) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Green Day - Saviors (0093624870692) виниловая пластинка
Американское панк-рок-трио Green Day объявило о выпуске своей четырнадцатой пластинки под названием Saviors. Релиз увидит свет 19 января. Продюсером лонгплея выступил Роб Кавалло, сотрудничавший с коллективом над их знаковыми альбомами Dookie (1994) и American Idiot (2004). В дополнение к анонсу группа выпустила сингл The American Dream Is Killing Me, который недавно сыграла вживую на концерте в Лас-Вегасе. На трек также вышел черно-белый клип, в котором Green Day играют на фоне разворачивающегося зомби-апокалипсиса. Стоит заметить, что обложка Saviors выполнена в соответствующих тонах. На ней изображены горящий автомобиль и мальчик, разводящий руками.
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Теги товара: Панк-рок
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Теги товара: Панк-рок
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