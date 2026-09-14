Zaz - Zaz (Blue) (5021732656278) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Zaz
Альбом (сингл)
ZAZ
Жанр
Шансон
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737226
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732656278]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Zaz
Альбом (сингл)
ZAZ
Жанр
Шансон
Трек-лист
Les Passants, Je Veux, Le Long De La Route, La F?e, Trop Sensible, Prends Garde ? Ta Langue, Ni Oui Ni Non, Port Coton, J'Aime ? Nouveau, Dans Ma Rue, ?blouie Par La Nuit
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Zaz - Zaz (Blue) (5021732656278) виниловая пластинка
Дебютная работа Изабель Жеффруа, более известной как Zaz, оказалась крайне успешной в коммерческом плане: пластинка попала в недельные чарты 18 стран, и заняла места в первой тройке в 8 из них. Альбом Zaz стал платиновым в 6 странах: Бельгии (3х), Германии, Польше и Швейцарии (все — 2x), Австрии и России. В родной же Франции певица получила немыслимый успех: дважды бриллиантовый альбом, более миллиона проданных экземпляров! Но, кажется, Zaz была рождена, чтобы превосходить любые ожидания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732656278]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Zaz
Альбом (сингл)
ZAZ
Жанр
Шансон
Трек-лист
Les Passants, Je Veux, Le Long De La Route, La F?e, Trop Sensible, Prends Garde ? Ta Langue, Ni Oui Ni Non, Port Coton, J'Aime ? Nouveau, Dans Ma Rue, ?blouie Par La Nuit
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Дебютная работа Изабель Жеффруа, более известной как Zaz, оказалась крайне успешной в коммерческом плане: пластинка попала в недельные чарты 18 стран, и заняла места в первой тройке в 8 из них. Альбом Zaz стал платиновым в 6 странах: Бельгии (3х), Германии, Польше и Швейцарии (все — 2x), Австрии и России. В родной же Франции певица получила немыслимый успех: дважды бриллиантовый альбом, более миллиона проданных экземпляров! Но, кажется, Zaz была рождена, чтобы превосходить любые ожидания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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