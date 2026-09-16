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Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка

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Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 1
Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 2
Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 3
Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 4
Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 5
Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 6
Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 7
Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 8
Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 9
Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 10
Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 11
Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 12
Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 13
Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Volbeat
Альбом (сингл)
God Of Angels Trust
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 1
  • Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 2
  • Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 3
  • Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 4
  • Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 5
  • Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 6
  • Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 7
  • Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 8
  • Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 9
  • Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 10
  • Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 11
  • Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 12
  • Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 13
  • Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711441
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vertigo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vertigo
Barcode
[0602475772682]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Volbeat
Альбом (сингл)
God Of Angels Trust
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Devils Are Awake, By A Monster's Hand, Acid Rain, Demonic Depression, In The Barn Of The Goat Giving Birth To Satan's Spawn In A Dying World Of Doom, Time Will Heal, Better Be Fueled Than Tamed, At The End Of The Sirens, Lonely Fields, Enlighten The Disorder (By A Monster's Hand Part 2)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка

Датские рок-гиганты Volbeat - Михаэль Поульсен (вокал, гитара), Йон Ларсен (ударные) и Каспар Бойе Ларсен (бас) - вернулись со своим девятым студийным альбомом "God Of Angels Trust"!. Volbeat, которые удерживают рекорд в десять хитов номер 1 в Billboard Mainstream Rock Charts как неамериканская группа, сознательно отошли от условностей и проложили новые творческие пути. "God Of Angels Trust" - энергичный, хрустящий альбом, написанный и записанный всего за пять недель. Что делает "God Of Angels Trust" действительно исключительным, так это его глубина, многогранность и богатство. И это настоящие Volbeat - с их обычной мощной смесью запоминающихся мелодий и свежей, металлической энергии.

Отзывы о товаре Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vertigo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vertigo
Barcode
[0602475772682]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Volbeat
Альбом (сингл)
God Of Angels Trust
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Devils Are Awake, By A Monster's Hand, Acid Rain, Demonic Depression, In The Barn Of The Goat Giving Birth To Satan's Spawn In A Dying World Of Doom, Time Will Heal, Better Be Fueled Than Tamed, At The End Of The Sirens, Lonely Fields, Enlighten The Disorder (By A Monster's Hand Part 2)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Датские рок-гиганты Volbeat - Михаэль Поульсен (вокал, гитара), Йон Ларсен (ударные) и Каспар Бойе Ларсен (бас) - вернулись со своим девятым студийным альбомом "God Of Angels Trust"!. Volbeat, которые удерживают рекорд в десять хитов номер 1 в Billboard Mainstream Rock Charts как неамериканская группа, сознательно отошли от условностей и проложили новые творческие пути. "God Of Angels Trust" - энергичный, хрустящий альбом, написанный и записанный всего за пять недель. Что делает "God Of Angels Trust" действительно исключительным, так это его глубина, многогранность и богатство. И это настоящие Volbeat - с их обычной мощной смесью запоминающихся мелодий и свежей, металлической энергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Volbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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