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Creedence Clearwater Revival - Cosmo's Factory (coloured) (0888072672666) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Creedence Clearwater Revival - Cosmo's Factory (coloured) (0888072672666) виниловая пластинка

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Creedence Clearwater Revival - Cosmo&#039;s Factory (coloured) (0888072672666) виниловая пластинка - фото 1
Creedence Clearwater Revival - Cosmo&#039;s Factory (coloured) (0888072672666) виниловая пластинка - фото 2
Creedence Clearwater Revival - Cosmo&#039;s Factory (coloured) (0888072672666) виниловая пластинка - фото 3
Creedence Clearwater Revival - Cosmo&#039;s Factory (coloured) (0888072672666) виниловая пластинка - фото 4
Creedence Clearwater Revival - Cosmo&#039;s Factory (coloured) (0888072672666) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Cosmo's Factory
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Creedence Clearwater Revival - Cosmo&#039;s Factory (coloured) (0888072672666) виниловая пластинка - фото 1
  • Creedence Clearwater Revival - Cosmo&#039;s Factory (coloured) (0888072672666) виниловая пластинка - фото 2
  • Creedence Clearwater Revival - Cosmo&#039;s Factory (coloured) (0888072672666) виниловая пластинка - фото 3
  • Creedence Clearwater Revival - Cosmo&#039;s Factory (coloured) (0888072672666) виниловая пластинка - фото 4
  • Creedence Clearwater Revival - Cosmo&#039;s Factory (coloured) (0888072672666) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705270
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Creedence Clearwater Revival - Cosmo's Factory (coloured) (0888072672666) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072672666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Cosmo's Factory
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Ramble Tamble, Before You Accuse Me, Travelin' Band, Ooby Dooby, Lookin' Out My Back Door, Run Through the Jungle, Up Around the Bend, My Baby Left Me, Who'll Stop the Rain, I Heard It Through the Grapevine, Long as I Can See the Light
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Creedence Clearwater Revival - Cosmo's Factory (coloured) (0888072672666) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ramble Tamble, Before You Accuse Me, Travelin' Band, Ooby Dooby, Lookin' Out My Back Door, Run Through the Jungle, Up Around the Bend, My Baby Left Me, Who'll Stop the Rain, I Heard It Through the Grapevine, Long as I Can See the Light



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Creedence Clearwater Revival - Cosmo's Factory (coloured) (0888072672666) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072672666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Cosmo's Factory
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Ramble Tamble, Before You Accuse Me, Travelin' Band, Ooby Dooby, Lookin' Out My Back Door, Run Through the Jungle, Up Around the Bend, My Baby Left Me, Who'll Stop the Rain, I Heard It Through the Grapevine, Long as I Can See the Light
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ramble Tamble, Before You Accuse Me, Travelin' Band, Ooby Dooby, Lookin' Out My Back Door, Run Through the Jungle, Up Around the Bend, My Baby Left Me, Who'll Stop the Rain, I Heard It Through the Grapevine, Long as I Can See the Light


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Creedence Clearwater Revival - Cosmo's Factory (coloured) (0888072672666) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4270 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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