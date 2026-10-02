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Red Hot Chili Peppers - Mother's Milk (5099969817212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Red Hot Chili Peppers - Mother's Milk (5099969817212) виниловая пластинка

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Red Hot Chili Peppers - Mother&#039;s Milk (5099969817212) виниловая пластинка - фото 1
Red Hot Chili Peppers - Mother&#039;s Milk (5099969817212) виниловая пластинка - фото 2
Red Hot Chili Peppers - Mother&#039;s Milk (5099969817212) виниловая пластинка - фото 3
Red Hot Chili Peppers - Mother&#039;s Milk (5099969817212) виниловая пластинка - фото 4
Red Hot Chili Peppers - Mother&#039;s Milk (5099969817212) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
Mother's Milk
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Red Hot Chili Peppers - Mother&#039;s Milk (5099969817212) виниловая пластинка - фото 1
  • Red Hot Chili Peppers - Mother&#039;s Milk (5099969817212) виниловая пластинка - фото 2
  • Red Hot Chili Peppers - Mother&#039;s Milk (5099969817212) виниловая пластинка - фото 3
  • Red Hot Chili Peppers - Mother&#039;s Milk (5099969817212) виниловая пластинка - фото 4
  • Red Hot Chili Peppers - Mother&#039;s Milk (5099969817212) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402913
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Red Hot Chili Peppers - Mother's Milk (5099969817212) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[5099969817212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
Mother's Milk
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Red Hot Chili Peppers - Mother's Milk (5099969817212) виниловая пластинка

Mother's Milk - четвертый студийный альбом американской рок-группы Red Hot Chili Peppers.



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Red Hot Chili Peppers - Mother's Milk (5099969817212) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[5099969817212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
Mother's Milk
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Mother's Milk - четвертый студийный альбом американской рок-группы Red Hot Chili Peppers.


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Red Hot Chili Peppers - Mother's Milk (5099969817212) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4200 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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