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Johnny Cash - American III: Solitary Man (0602537530328) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Johnny Cash - American III: Solitary Man (0602537530328) виниловая пластинка

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Johnny Cash - American III: Solitary Man (0602537530328) - фото 2
Johnny Cash - American III: Solitary Man (0602537530328) - фото 3
Johnny Cash - American III: Solitary Man (0602537530328) - фото 4
Johnny Cash - American III: Solitary Man (0602537530328) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
American III: Solitary Man
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Johnny Cash - American III: Solitary Man (0602537530328) - фото 1
  • Johnny Cash - American III: Solitary Man (0602537530328) - фото 2
  • Johnny Cash - American III: Solitary Man (0602537530328) - фото 3
  • Johnny Cash - American III: Solitary Man (0602537530328) - фото 4
  • Johnny Cash - American III: Solitary Man (0602537530328) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733540
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Johnny Cash - American III: Solitary Man (0602537530328) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
American Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0602537530328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
American III: Solitary Man
Жанр
Кантри
Трек-лист
I Won't Back Down, Solitary Man, That Lucky Old Sun (Just Rolls Around Heaven All Day), One, Nobody, I See A Darkness, The Mercy Seat, Would You Lay With Me (In A Field Of Stone), Field Of Diamonds, Before My Time, Country Trash, Mary Of The Wild Moor, I'm Leavin' Now, Wayfaring Stranger
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The American Recordings – 3
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johnny Cash - American III: Solitary Man (0602537530328) виниловая пластинка

В 1994 году Джонни Кэш и Рик Рубин запустили серию «American Recordings». За первым томом, два года спустя, последовал второй, «Unchained». Уже будучи тяжело больным, Джонни Кэш преподнес еще один гениальный сюрприз — «American Recordings III — Solitary Man», настоящий фолк-шедевр. Ф. Шёлер в Stereo 12/00: «Он настолько „личностно“ и художественно убедительно интерпретирует произведения Ника Кейва, Тома Петти, Уилла Олдхэма и других, что остается только удивляться тому, насколько полно он их присвоил. Строго говоря, он не интерпретирует их, а скорее переосмысливает – заглавная композиция Нила Даймонда – это чудо! – по сути, совершенно заново».

Отзывы о товаре Johnny Cash - American III: Solitary Man (0602537530328) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
American Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0602537530328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
American III: Solitary Man
Жанр
Кантри
Трек-лист
I Won't Back Down, Solitary Man, That Lucky Old Sun (Just Rolls Around Heaven All Day), One, Nobody, I See A Darkness, The Mercy Seat, Would You Lay With Me (In A Field Of Stone), Field Of Diamonds, Before My Time, Country Trash, Mary Of The Wild Moor, I'm Leavin' Now, Wayfaring Stranger
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The American Recordings – 3
Страна производитель
США
Описание
В 1994 году Джонни Кэш и Рик Рубин запустили серию «American Recordings». За первым томом, два года спустя, последовал второй, «Unchained». Уже будучи тяжело больным, Джонни Кэш преподнес еще один гениальный сюрприз — «American Recordings III — Solitary Man», настоящий фолк-шедевр. Ф. Шёлер в Stereo 12/00: «Он настолько „личностно“ и художественно убедительно интерпретирует произведения Ника Кейва, Тома Петти, Уилла Олдхэма и других, что остается только удивляться тому, насколько полно он их присвоил. Строго говоря, он не интерпретирует их, а скорее переосмысливает – заглавная композиция Нила Даймонда – это чудо! – по сути, совершенно заново».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Johnny Cash - American III: Solitary Man (0602537530328) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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